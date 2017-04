Všichni pohároví adepti vyhráli. Slávisté budou v neděli fandit Spartě

Pokud totiž Sparta proti Plzni boduje, zůstane Slavie po 25. kole na čele tabulky fotbalové ligy. „Kdybychom byli pět kol před koncem první, věřil bych, že už to udržíme,“ říká záložník červenobílých Josef Hušbauer.



Slavia vede neúplnou tabulku od pátku, kdy v předehrávce porazila venku Slovácko. „Bylo to nesmírně těžké utkání. Slovácko nás pořad hnalo, bylo v pohybu, dobře kombinovalo na míči, ale nic nedotáhlo do finále,“ oddechl si po vítězství 2:0 kouč Jaroslav Šilhavý. Sešívaní pod ním dál jen vítězí či remizují, sérii bez prohry natáhli už na 21 ligových zápasů.

Na třetí Spartu se zezadu dotahují Mladá Boleslav, Teplice i Zlín, které vyhrály své sobotní zápasy.

Karvinou, jíž se v posledních týdnech vůbec nedaří, položila v Teplicích na Stínadlech gólová hlavička Jakuba Hory. Severočeši vyhráli na jaře pátý zápas, další tři remizovali a jediný prohráli. Kdyby se tabulka skládala až po zimní pauze, byli by třetí.



„Snad ta forma nějakou dobu vydrží. A situace v tabulce? Příště nás čeká Slovácko a jak jsme viděli v posledních zápasech s Plzní a Slavií, tak to je těžký soupeř. Ale chceme znovu uspět,“ nabádá teplický trenér Daniel Šmejkal.

Hattrickem zazářil v sobotu v Brně mladoboleslavský Golgol Mebrahtu. Objev podzimu dal v první polovině sezony pět gólů, ale na jaře se ze sestavy Středočechů vytratil.

Pod trenérem Svědíkem neodehrál před utkáním v Brně ani 45 minut, ale proti Zbrojovce dostal šanci v základní sestavě. Ta prošla po domácí remíze z minulého kola ráznou obměnou. „Chtěli jsme napravit naši reputaci z domácího zápasu s Bohemians,“ uvedl Svědík, který do úvodní jedenáctky zařadil hned šest nových jmen.

A ty se osvědčily. Byť v Brně hosté nejprve prohrávali, po třech gólech svého australského útočníka zvítězili a na třetí místo, které patří Spartě, ztrácejí jen bod.

Propad tabulkou zastavil Zlín, který po deseti zápasech, v nichž získal pouhé čtyři body, zvítězil. „Když vám každý den tu sérii někdo připomíná, pak už jste k tomu trochu imunní. Ale stejně to vnímáte. Bylo to slyšet až ve Zlíně, spadlo to z nás,“ řekl po vítězství 2:0 nad Bohemians.

„Klokani“ naopak poprvé pod trenérem Martinem Haškem nebodovali. Na sestupové pozice mají pětibodový náskok. „Hráči tam nechali obrovské množství sil a aspoň jeden gól jsme si zasloužili vstřelit,“ mrzelo domácího kouče.

Mimo sestupové příčky je také Hradec Králové, jenž potřetí za sebou neskóroval a prohrál s Libercem. „Byl to fotbal nevalné úrovně. Byl to urputný boj a válka,“ hodnotil těsné vítězství 1:0 hostující kouč Jindřich Trpišovský.

Tabulka střelců Pořadí nejlepších kanonýrů soutěže 15 gólů - Milan Škoda (Slavia) 13 gólů - David Lafata (Sparta) 10 gólů - Michal Škoda (Brno), Muris Mešanovič (Slavia) 8 gólů - Jan Chramosta, Golgol Mebrahtu (oba Mladá Boleslav)

Ten domácí Milan Frimmel ví, že pokud chtějí „votroci“ hrát první ligu i příští rok, potřebují se zlepšit: „Jsme sice stále na nesestupové příčce, ale s těmi body, co máme, se liga zachránit nedá,“ říká domácí trenér. Hradec Králové potřebuje začít vyhrávat doma, po návratu z azylu v Mladé Boleslavi na vlastním stadionu ještě nevyhrál.

Úplně první duel 25. kola se hrál před tisícovkou diváků na Julisce. Pražská Dukla přivítala Vysočinu Jihlava, která jen chvíli připomínala tým, který před týdnem nečekaně skolil Spartu.

„Začátek jsme měli výborný, ale pak jsme Dukle všechny góly darovali,“ mrzelo nového trenéra Jihlavy Josefa Jinocha. Jeho tým vedl v Praze od páté minuty, jenže za čtvrt hodiny už prohrával. Dohromady v Praze inkasoval čtyřikrát.

Hvězdou zápasu byl nenápadný srbský hráč domácích Branislav Miloševič, který dal dva góly a na jeden přihrál. „Byly to moje první branky v české lize. Jsem velmi rád, že jsme tenhle důležitý zápas vyhráli. Potřebovali jsme to,“ uvedl Miloševič.

Dukla se po vítězství vyhoupla do první poloviny neúplné tabulky, zato Jihlava zůstává předposlední a může ještě klesnout, pokud Příbram v neděli uspěje v Jablonci.