Sokolov fandil Opavě v poháru, aby ji mohl snadněji porazit v lize

„Chceme to mít co nejdřív z krku. Vyhrát už v neděli doma, je to náš plán a cíl. Musíme stvrdit záchranu ve druhé lize,“ jednoznačně vyhlašuje kapitán Petr Glaser.

Lehké to ovšem v žádném případě nebude. „Soupeři jsou dobří, ale my už si moc nevybereme. Hrát doma s Opavou nebo jet do Vlašimi v posledním kole, která je rozjetá. Měli bychom vytěžit z domácího prostředí,“ burcuje.

Porazit Opavu a je jasno

Všechny sokolovské síly a snaha se upínají právě k nedělnímu duelu s Opavou.

„Vůbec nemáme v hlavě, že bychom měli jet do Vlašimi hrát o všechno. V neděli chceme Opavu porazit, víme, že mají náročný týden, ve středu hráli finále poháru a přáli jsme jim, aby vyhráli a k nám přijeli uvolněnější,“ prozrazuje Glaser netradiční přípravu na nedělní zápas. „Máme to ve vlastních rukou a ideální je to potvrdit v neděli.“

Vůbec ale nemuseli mít nůž na krku. Sokolovský podzim nebyl sice nijak oslnivý, ale po kvalitní zimní přípravě mělo přijít vzepjetí a výskok v tabulce. Nestalo se.

Prohry v Prostějově a doma s Pardubicemi, špatný úvod

„Nechytli jsme začátek. Celou zimu jsme se připravovali na to, abychom zvládli první dvě kola a dostali se do klidnějších vod. To jsme bohužel nezvládli, obě utkání jsme prohráli,“ přiznává Petr Glaser.

Potom se měnil trenér, vedení odvolalo Jiřího Dreiseitla a na jeho místo se dočasně, posléze natrvalo do konce sezony, přesunul sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret. Od té doby nějaké body uhráli.

„Vždy po změně to nějaký impuls je. Udělali jsme nějaké body a zaplaťpánbůh pořád máme nějaký náskok,“ kvituje alespoň malou radost sokolovský kapitán.

„Je tu mladé mužstvo, ten tlak na něj dolehl, někteří se s tím setkávají poprvé, učí se s tím pracovat,“ přiznává tlak spojený s bojem o záchranu. Sám Glaser společně s několika zkušenějšími hráči se snaží tlak otupit. „Snažím se na ně působit, my všichni starší. Mám trochu výhodu, že jsem takovou situaci zažil už v Brně, kde jsme hráli o záchranu. Ale je to pokaždé jiné, v každém případě ta situace není příjemná, hraje se pod tlakem až do konce.“

Přesto vidí jasnější světlo a je optimistou. „Myslím, že mladší kluci se už trochu srovnávají, v posledních kolech výkony šly nahoru, udělali jsme body. Hlavně v posledních kolech z toho mám pocit, že taháme za jeden provaz, čemuž bohužel ne vždy bylo,“ míní.

Sestava rotuje, když se nedaří

Problémem je také nestálost sestavy, skoro ani v jednom zápase Sokolov nehrál ve stejném složení. „Když se nedaří, tak většinou rotuje sestava, hledají se varianty, jak být úspěšný. Někteří hrají víc, někteří méně, ale poslední kola už došlo ke stabilizaci v sestavě, i když jsou disciplinární tresty, a tím dochází k vynuceným změnám,“ vysvětluje Petr Glaser.