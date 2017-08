Bez bodu, poslední. Sokolovští fotbalisté se pod Horváthem hledají

Domácí skórovali po deseti minutách hry, kdy se lobem prosadila letní posila Pilík. Zahazovali další šance, zejména další z posil Kacafírek. A v 70. minutě na to doplatili, kdy se Sokolovu povedlo srovnat gólem střídajícího Havla. Jenže šest minut před koncem obrana hostů chybovala, čehož využil Jindráček a zařídil ústeckému týmu vítězství.

„Máme po dvou zápasech nula bodů, což není přijemná situace. Možná budu v tuhle chvíli optimistický, jsem přesvědčený, že jsme byli dneska lepší, měli jsme daleko víc střel, bohužel takový fotbal někdy je, ze dvou střel na bránu jsme dostali dva góly, proto zase nemáme ani bod. Mužstvo odehrálo dobrý zápas. Asi takové klišé, individuálními chybami jsme o body přišli,“ posteskl si po zápase jeden ze sokolovských trenérů Pavel Horváth. Celý zápas stál až u postranní čáry hřiště.

„Snažím se být s klukama co nejblíž, pomoct postřehem. Zápas z naší strany snesl nějaké měřítko, byla spousta kvalitních věcí.“

Bývalí spoluhráči na lavičkách

Duel v Ústí měl pro něj zvláštní kouzlo, to totiž trénuje někdejší Horváthův spoluhráč z Teplic, s nímž se sešel i v Plzni, Jiří Skála.

„Před zápasem jsme se pobavili, při něm to člověku do hlavy nepřijde,“ přiznal Horváth.

„On chtěl uspět, já taky, teď jsem byl šťastnější. Jednoznačně je vidět plzeňský rukopis, kontrolují hru, umějí se dobře postavit, nějaký záměr tam je, který hráčům vtisknul. Zatím jim to funguje, i když nemají výsledky, tak herní produkt je vidět,“ připojil ústecký trenér Jiří Skála.

No ale to už začíná být sokolovské prokletí, už v minulé sezoně soupeři tým chválili za atraktivní hru a nakonec málem sestoupil. Teď je to ve druhém zápase po sobě a výsledek je zase nula na bodovém kontě. Jako naposledy v Ústí.

„Šťastné vítězství, Sokolov hrál velmi dobře, byl častěji na míči, kontroloval hru,“ vypočítával kouč Ústí Jiří Skála a pokračoval: „Hodně šťastný úvodní gól, který utkání nastartoval. Sokolov si za aktivitu vyrovnání zasloužil, my šťastně dali gól po brejkové situaci, kde to Matějka skvěle dohrál přes stranu na Jindrase. Pak jsme to ubojovali, bylo to emoční utkání, aspoň se diváci konečně nenudili a užili si závěr utkání. Nebyli jsme pohybliví, špatně jsme vykrývali prostory při jejich rozehrávce, ač jsme byli na to připravení, nefungovalo to. Sokolov byl lepší, šťastné vítězství, které jsme v minulé sezoně nesbírali.“