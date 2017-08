Sokolov hostí lídra z Třince. Chceme vyhrát, říká kouč Hejret

„Pro nás to byl cenný bod,“ přiznává sokolovský trenér Vítězslav Hejret. „Ale doma proti Třinci chceme vyhrát!“ Na stadionu Baníku v Sokolově se hraje od 17.00 hodin.

Vítězslav Hejret

Čtyři kola, dva body. Není to pro Baník málo?

Odehráli jsme sice už čtyři zápasy, ale z toho tři byly venku. Všechno to byly těsné výsledky, buď jsme o branku prohráli nebo uhráli remízu, jako naposledy v Opavě. Vesměs to bylo po průměrných, až lepších výkonech. Zejména v Ústí nad Labem jsme podali dobrý výkon, tam nám to nevyšlo jen výsledkově.

Ani zápas v Opavě nebyl, zejména co do výsledku, marný.

Tam jsme to ubojovali. Pro nás to byl dobrý bod. Výsledek může být i dobrou pozvánkou na Třinec. Přijedou připravení, momentálně vedou tabulku. Svojí kvalitu určitě mají. My tenhle zápas ale přesto chceme stoprocentně vyhrát. V Opavě jsme taky chtěli vyhrát, i když jsme potom byli rádi za remízu.

Teď budete hrát doma. Diváci budou chtít, abyste Třinec zmáčkli.

Můžeme jim slíbit, že podáme maximální výkon. Chceme předvádět dobrou kombinační hru a přidat k tomu i osobní bojovnost.

Nemáte pocit, že právě tohle v jediném domácím zápase proti Táboru vašemu týmu tak trochu chybělo?

Tam to mohlo být lepší, zejména za stavu 1:0. Pak jsme ale zase 1:3 prohrávali...

...a bod zachránili Ševčíkem až ve třetí minutě nastavení. S dalším bodem z Opavy máte po čtyřech kolech dva body.

Bylo těžké uhrát víc. Jak říkám, ze čtyř zápasů tři venku... všechny jsme ale chtěli vyhrát a podali jsme tam dobré výkony. Pokud podepřeme naše výkony i zvýšenou bojovností, budeme blízko tomu, abychom začali bodovat. Dobře, teď jsme odehráli tři zápasy ze čtyř venku, ale nebudeme se na to vymlouvat.

Ani na těžký los? Minule vedoucí Opava, teď vedoucí Třinec.

Je jedno, jestli je to Třinec, nebo hrajeme ve Vlašimi, která proti nám zahrála výborně. Chceme každý zápas vyhrát a vybírat si mezi soupeři ani moc nejde, jaký zápas je lehčí? V Pardubicích?

Na lídra soutěže se ale každý asi spíš vyhecuje než na Táborsko.

Neříkám, že jsme je podcenili. Ale vedli jsme rychle 1:0 a vypadli jsme z rytmu, ztratili koncentraci na zápas a nakonec honili remízu v poslední minutě. Teď musíme bojovat celý zápas a pokud budeme bojovat celý zápas, pak věřím, že tou naší fotbalovostí a za pomoci našeho domácího prostředí vyhrajeme.

Jaký je pro vás Třinec vůbec soupeř?

Mají tři, čtyři vysoké fotbalisty, hrají jednoduchý, ale hodně účinný fotbal založený na bojovnosti, na důrazu. S tím se musíme vyrovnat.