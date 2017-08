Kosakova paráda Sokolovu nestačila, venku prohrál i v Pardubicích

Vydřený bod v Opavě, premiérová výhra doma s Třincem. Na výkony z posledních kol chtěli navázat fotbalisté Sokolova o víkendu na půdě Pardubic. To se ovšem Baníku hrubě nepovedlo. „Potom, co jsme tu předvedli, jsme si sami vyhrát nezasloužili,“ pravil také po utkání kouč sokolovských fotbalistů Pavel Horváth. Baník si z východu Čech veze další porážku 1:2. Po Vlašimi a Ústí nad Labem je to v pořadí už třetí, venku uhrál Sokolov ze čtyřech pokusů zatím pouhý jeden bod za bezbrankovou remízu v Opavě.

„Jsem zklamaný z toho, že jsme na nějaké úrovni odehráli dva poslední těžké zápasy s Opavou a Třincem a jeli jsme do Pardubic v dobrém rozpoložení, sebevědomí,“ neskrývá předzápasová očekávání Horváth. Duel v Pardubicích přitom načal jeho tým ideálně, když v 9. minutě vymetl Jan Kosak nádherně z přímého kopu šibenici. „Začátek zápasu nám vyšel, šli jsme brzo do vedení. Paradoxně nám to ale zase uškodilo,“ míní Horváth.

Pardubičtí totiž ještě do přestávky vyrovnali. Dorážkou ve skluzu se o to po půlhodině hry postaral Pavel Černý. Stejný hráč poté v 70. minutě rozhodl o výhře východočeského celku. „Mužstvo okamžitě polevilo v soustředěnosti a hlavně už tam pak nebylo srdce,“ vidí hlavní příčiny porážky sokolovský kouč Horváth.

Pro Baník v Pardubicích zároveň skončila série tří zápasů bez porážky, během které jeho fotbalisté jednou vyhráli a dvakrát remizovali. Fotbalisté Pardubic oproti tomu vyhráli i třetí domácí utkání v nové sezoně druhé ligy.

Sokolovští trenéři Vítězslav Hejret a Pavel Horváth se po domácí výhře nad Třincem odhodlali pro zápas v Pardubicích ke dvěma změnám v sestavě. Přeučila nahradil na hrotu útoku Adam Ševčík a na levé křídlo místo Jakuba Dvořáka II. postavili Lukáše Provoda. Další zápas čeká na Baník po reprezentační přestávce v neděli 10. září doma proti Znojmu.