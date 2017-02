Sokolov ladí kádr pro druholigové jaro, odchází čtyři hráči

Další, kdo se na jarní soupisku Baníku neprotlačil, je Daniel Boček. Devatenáctiletý talent stihl podobný osud jako před pár dny stejně starého záložníka Petra Průchu, mládežnického reprezentanta zapůjčeného na hostování z Plzně.

Také Boček by se v kádru Baníku neprosazoval do základu natolik, aby to pomáhalo jeho fotbalovému růstu, a na jaře tak zamíří do některého z klubů, kde najde vyšší vytížení. „Na jaře ho ale budeme dál sledovat a do budoucna s ním počítáme,“ uvedl pro klubový web Tomáš Provazník, ředitel Baníku.

Změny v Sokolově se dotkly i brankářské dvojice, kterou bude nově s Jaroslavem Belaňem tvořit Jakub Šiman. Dvaadvacetiletého gólmana zapůjčila na roční hostování mistrovská Plzeň, kde prošel všemi mládežnickými týmy. Na podzim Šiman chytal za Domažlice, kde odehrál podzim a zůstane i pro jaro sokolovský obránce Jakub Blažek.

Na soupisce Baníku nahradí Šiman Jakuba Dvořáka, který si na cestu za půlročním hostováním do divizních Karlových Varů přibalil záložníka Víta Vrtělku.

Dobrou zprávou pro sokolovské fanoušky je návrat Marka Strady. Teplický univerzál strávil zimní přípravu v mateřském klubu, pod někdejším sokolovským koučem Danielem Šmejkalem se ale nedokázal protlačit na prvoligovou soupisku, a tak za Baník odehraje v rámci hostování i jarní část Fortuna národní ligy.

Ta odstartuje už za dva týdny, v sobotu 4. března načnou sokolovští fotbalisté druholigové jaro v Prostějově, doma si poprvé zahrají mistrovské utkání o týden později s Pardubicemi. Na fotbal si ovšem můžete zajít v Sokolově už v pátek, kdy Baník hostí od 12.00 hodin rezervu Viktorie Plzeň.