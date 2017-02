Fotbalový Sokolov posílil. Tůmu zkouší v útoku

Tím zatím posledním z nováčků Baníku je Pavel Čermák a na hřišti ho poznáte podle devítky na zádech. Levonohý univerzál je už čtvrtou posilou klubu v zimní přestávce.

„Už v létě jsme hledali vhodné hráče na post levého obránce, ale tehdy se nám nikoho přivést nepodařilo. V zimě jsme tak pracovali víc a máme rovnou dva. Bylo těžké rozhodnout, nicméně Pavel prokazoval také dobrou výkonnost, z Německa přišel připravený a výhodou je, že v minulosti už nastupoval také na postu levého záložníka. Na soustředění se potvrdilo, že jeho angažování bylo správným krokem. Ve druhé lize už hrál, takže jej můžeme považovat za dalšího zkušenějšího hráče,“ popisuje novou posilu sokolovský kouč Jiří Dreiseitl pro klubový web.

Rodák ze severočeského Mostu podepsal v Sokolově smlouvu až do června 2018. Kromě Mostu, kde Čermák nastoupil k sedmi prvoligovým utkáním, si starty v nejvyšší tuzemské soutěži připsal také za Žižkov a Hradec Králové, mihl se však i v Příbrami a prosadit se zkoušel i na Slovensku v prvoligové Senici. Celkem v první lize Čermák odehrál devětadvacet duelů. Naposledy nastupoval sedmadvacetiletý fotbalista za německý Bautzen.

Domagoj Krajačić

Dalším nováčkem v sokolovském dresu bude na jaře s šestkou na zádech chorvatský univerzál Domagoj Krajačić. Někdejší mládežnický reprezentant trénuje s Baníkem od začátku zimní přípravy a zasáhl do obou dosavadních přípravných duelů a za Sokolov si už dokonce stihl připsat první zásah. To když precizně kopnutým přímákem v posledních vteřinách přípravného duelu s Domažlicemi (ČFL) zajistil Baníku remízu 1:1. „Možná jsme našli exekutora standardek,“ poznamenal na adresu chorvatské posily sokolovský trenér Jiří Dreiseitl. Také devětadvacetiletý levonohý obránce či záložník podepsal s Baníkem stejně jako Čermák smlouvu do června 2018.

Krajačići to v rodném Chorvatsku dotáhl přes třetí a druhou ligu postupně až do té první, kde nastupoval za Zadar. Naposledy oblékal dres třetiligového Vrapče, za který odehrál třináct zápasů. „Hledali jsme levonohé hráče do obrany, ale připadá mi, že v Česku snad takoví fotbalisté vymizeli,“ vysvětluje kouč Dreiseitl, proč se porozhlíželi až v Chorvatsku.

Do osy týmu si v klubu vytipovali dva starší hráče: Pavla Čermáka a právě Krajačiće, který v Česku už jednou působil a chtěl se sem zase vrátit. Se Sokolovem byl v pravidelném kontaktu už od října. „Pokud bych měl vypíchnout jeho plusy, pak je to klid na míči, sebevědomí a taky taková balkánská horkokrevnost. Jedná se o zkušeného fotbalistu, který si prošel první i druhou chorvatskou ligou. Má cit pro kombinaci, dobrý charakter a už teď si myslím, že do kabiny zapadl bez problémů a ani jazyková bariéra se v jeho případě nekoná,“ říká o chorvatské posile kouč Dreiseitl.

Martin Dobrotka

Ani další posila Baníku nepatří mezi ty nezkušené. Martinu Dobrotkovi je už jedenatřicet a v sokolovském dresu se chce slovenský obránce vrátit do své někdejší formy před zraněním. „Původně jsme hledali defenzivního středového hráče, protože celý prosinec jsme sháněli stopera, ale ti jsou snad také nedostatkovým zbožím a už jsem ani nedoufal, že by se podařilo nějakého přivést. Nicméně se nám naskytla možnost v podobě Martina a u něj jsme nic nepodcenili. Byli jsme v častém kontaktu, průběžně jsme si telefonovali a osobně jsem doufal, že se nakonec domluvíme. Pro Martina hovoří jeho velké zkušenosti, také fyzická zdatnost a celkově se projevuje jako vůdčí osobnost, což dokazuje už od prvního tréninku. Má to v sobě a tuto roli naplňuje. Ví, kdy má co hrát, prostě ten fotbal cítí,“ prohlásil trenér Dreiseitl pro klubový web o zkušeném bekovi ze Slovenska.

Dobrotkův fotbalový osud je dokonale propletený s mateřským Slovanem Bratislava. Tady s fotbalem začínal, tady v nejvyšší soutěži odehrál na 145 zápasů (ve kterých dvanáctkrát skóroval), odsud ho jeho výkony katapultovaly až do slovenského nároďáku, za který si připsal jeden reprezentační start v přátelském utkání proti Kypru, tady se v předminulém roce stal po svém zatím posledním návratu kapitánem a okusil i Evropskou ligu. A tady také kvůli zdravotním potížím své angažmá předčasně ukončil.

České trávníky si ale Dobrotku budou pamatovat spíš díky jeho angažmá v dresech pražské Slavie či Českých Budějovic, kam ze Slovanu přestoupil v roce 2003, než se oklikou přes hostování v Rimavské Sobotě vrátil o tři roky později znovu do kabiny Slovanu. Odsud putoval do Slavie v roce 2014 a za pražský klub pak odehrál 32 utkání a připsal si dva góly, než se přes další slovenskou zastávku v roce 2016 ve Skalici ocitl znovu v Česku - tentokrát v ostravském Baníku.

Filip Zorvan

Další z nováčků v sokolovském dresu patří do úplně jiné kategorie než ti předešlí. U Filipa Zorvana totiž na Baníku nesází na jeho zkušenost coby hotového hráče, ale na jeho nesporný talent, vždyť za sebou má mládežnický reprezentant do 18 a 19 let už také stáž ve Stoke City, tedy klubu působícím v anglické Premier League.

Svou kvalitu předvedla dvacetiletá posila z prvoligového Hradce Králové podle sokolovského kouče Dreiseitla už na prvním tréninku na soustředění ve Zruči u Plzně. „Pokud bych jej měl charakterizovat, patří do kategorie nové mládeže. Je vidět, že už od přípravky je zvyklý pracovat s míčem, mít ho hodně na noze. Má dobré převzetí k soupeřově bráně a také dobrý výběr místa před obranou. I přes nepříliš vysokou postavu si umí v pokutovém území hledat prostory a dostávat se často do zakončení,“ představuje novou posilu trenér Dreiseitl.

Podobné typy hráčů jako je Zorvan sledovali v Sokolově už bezmála rok, však měli také o hradecký talent zájem už v létě, jen tehdy to ještě s námluvami podle představ Baníku úplně nedopadlo a tak přichází na západ Čech až teď, alespoň ve formě hostování do konce druholigového jara. „Jedná se o fotbalistu, který má v sobě potenciál. My těmto mladým hráčům chceme dát pravidelnou herní zátěž, kterou třeba ve svým klubech nemají. Přivedli jsme jej do naší ofenzivy, jeho místo je uprostřed, ale vždy bude záležet na našem rozestavení. Potřebujeme zvýšit konkurenci na těchto postech, ale samozřejmě i u Filipa platí, že bude záležet pouze na něm, nikdo nemá nic jistého,“ upozorňuje Dreiseitl.

Petr Průcha

V dresu Baníku dnes proti Hofu už naopak neuvidíte středopolaře Petra Průchu, který se předčasně vrací z hostování do Plzně. Devatenáctiletý záložník by se v konkurenci, která v současné době na Baníku ve středové řadě panuje, prosazoval do základní sestavy jen těžko a proto se klub rozhodl mládežnického reprezentanta v zájmu jeho dalšího fotbalového růstu poslat zpátky do mateřské Viktorie, která svého hráče pošle zřejmě na zkušenou zase na jinou štaci.

Za Baník si už v přípravě nezahraje ani Daniel Přerovský, který se snažil v Sokolově prosadit z třetiligového Vyškova.

A ještě jeden důvod - kromě sledování zimních posil, proč dnes přijít na zápas s Hofem, se najde: třeba v průběhu zápasu pošle kouč Dreiseitl svého stopera Ludvíka Tůmu znovu na hrot útoku jako předsunutou věž ve stylu slávistického Milana Škody.

„Víme, že Tůmič je na stopera velice dobře technicky vybavený a nevypadalo to špatně,“ naznačoval trenér Baníku po posledním utkání přípravy s Domažlicemi, že by se Tůma nemusel objevit v útoku naposledy. Však už také Dreiseitl mimo jiné potvrdil, že se v případě Tůmy na hrotu útoku nejednalo o znouzectnost. „Bylo znát, že nejsme zvyklí na takovou hru, nemáme zažité nakopávané balóny na vysokého hráče vepředu. Ale už před zápasem jsme jeho nasazení v útoku řešili, a protože na stoperu je velký přetlak, zkoušeli jsme Tůmiče účelově v útoku, jestli by to s ním někdy takto nešlo,“ vysvětluje Dreiseitl.

Utkání s Hofem je v harmonogramu zimní přípravy už v pořadí čtvrté (porážka 0:2 od německého Aue, výhra 7:0 nad divizními Karlovými Vary a remíza 1:1 s Domažlicemi hrajícími ČFL), než naskočí Baník znovu do druholigového kolotoče, zahraje si ještě v pátek doma s mistrovskou Plzní a za další týden v sobotu také doma v generálce s Tachovem.