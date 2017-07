Zapomenout na minulou sezonu si přejí sokolovští fotbalisté

„Chceme se vrátit do horních pater tabulky a hrát atraktivní fotbal. Dalším cílem je postup v poháru, chceme zde přivítat opět prvoligové mužstvo,“ říká před startem sezony prezident klubu Tomáš Provazník.

Na splnění prvního úkolu si budeme muset počkat, ale na splnění druhého se úspěšně pracuje. V prvním pohárovém kole vyhrál Baník v Lounech 7:0 a ve druhém zavítá na hřiště SK Zápy, plánovaný termín je 9. srpna.

Sokolov hraje první dvě utkání venku kvůli rekonstrukci hrací plochy, po vstupu ve Vlašimi nastoupí příští pátek v Ústí nad Labem a poprvé se vlastním divákům představí v novém termínu, v neděli 13. srpna od 15 hodin proti Táborsku.

„Objevily se určité problémy s podložím, ale práce proběhly úspěšně a věřím, že domácí začátek sezony stihneme bez problémů,“ ujišťuje Provazník.

A to není vše. „Proběhlo jednání i se starostou města ohledně oprav městského stadionu, především tribuny. Pevně věříme, že v brzké době začne probíhat rekonstrukce i zde,“ doplňuje prezident sokolovského Baníku. „Chceme nadále zkvalitňovat podmínky v klubu, především pro naši mládež,“dodává.

Kádr se mění jako pokaždé

Jako tradičně před sezonou došlo v Sokolově ke značné obměně kádru. K odchodům se na poslední chvíli připojili Vondráček a Blažek. V kádru jsou momentálně tři brankáři, ale Šiman je v současné době zraněný.

Obrana zažívá velkou změnu, po šesti letech ji opustil pilíř Zbyněk Vondráček, ale na jeho místo klub získal zkušeného Petera Mráze. V záloze by mohl naplnit očekávání Michal Hlavatý, reprezentant do devatenácti let, a velkým přínosem by měl být příchod útočníků Adama Ševčíka a Františka Dvořáka.

„Mužstvo jsem neznal, ale byl jsem překvapený, jaké je. Jsem velice spokojený s tím, jak kluci pracují a jak vystupují. Máme kvalitní mužstvo a kluky fotbal baví, což se budu snažit, aby jim vydrželo,“ přiznává jeden z trenérů Pavel Horváth, další z nových sokolovských tváří. Je součástí posílení a rozšíření realizačního týmu.

„Bohužel skončili trenér brankářů Jiří Bertelman a vedoucí mužstva Václav Zíma. Nahrazeni byli Stanislavem Vahalou, trenérem brankářů, Davidem Pallou, vedoucím mužstva a Miroslavem Fousem, kustodem,“ vypočítává prezident klubu Tomáš Provazník.

I změny v hráčském kádru měly jeden z významů. „Bylo nám vyčítáno, že nemáme vlastní hráče. V současné době je v týmu patnáct našich hráčů.“

Hlavním trenérem zůstává současný sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret a trenér Pavel Horváth je s tím srozuměn. „V Sokolově nemám žádný problém, už jsem si byl i zahrát hokej, takže jsem spokojený. Sokolov je malé město, ale já se dokáži přizpůsobit,“ dodává Pavel Horváth.

Jeho příchod by měl odlehčit stres a náročnost každodenní práce, jeho veselá povaha k tomu předurčuje. „Jsme rádi, že nás vede taková fotbalová osobnost. Máme možnost se něčemu přiučit. Nějaké vtípky od trenéra už proběhly,“ prozrazuje kapitán týmu Petr Glaser.

Nejen proto hledí do nadcházející sezony s optimismem. „Myslím si, že máme kvalitní mužstvo a navíc jsme poučeni z předchozí sezony. Chceme být zajímavým týmem pro diváky i soupeře,“ dodává sokolovský kapitán.