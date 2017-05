Fotbalisté Sokolova přivezli bod, zítra hostí Znojmo

Ale obnovená premiéra trenéra Leoše Kalvody na lavičce výhrou neskončila. V sedmnácté minutě po Literákově faulu na Dvořáka proměnil Glaser penaltu. Baník Sokolov získal cenný bod a navýšil svůj náskok na sestupovou příčku na dva body.

„Celkově jsme podali velmi slušný výkon, až takový náš lepší. Velmi dobrý výkon, hlavně v prvním poločase a závěru utkání. Vítězství jsme byli blíž. Výsledek je zase jen remíza,“ posteskl si trenér Vítězslav Hejret a dodal: „Jeli jsme tam, že potřebujeme vyhrát za tři body. Nicméně je to dobré, z venku bod.“

Ovšem vyhrát by Sokolov už nutně potřeboval, zítra hostí Znojmo. „Od neděle se připravujeme, výkon z Frýdku je třeba zopakovat a ještě o trochu vylepšit v ofenzivní části, zejména v koncovce. Získat tři body. V této situaci potřebujeme získat tři body,“ připomíná Hejret čtyři kola do konce soutěže a náskok dvou bodů na sestupovou příčku.

Sokolov hraje ještě ve středu doma se Znojmem od 17 hodin, v sobotu v Ostravě s Baníkem, v neděli 21. května doma s Opavou od 18 hodin a v neděli 28. května ve Vlašimi.

„V celkovém pohledu jsou všechny zápasy velmi těžké. Soupeři v závěru jsou kvalitnější. Ale vím, že jsme na úrovni týmů jako Táborsko, nebo právě Znojmo,“ věří sokolovský kouč.

Nabízí se úvaha, že kvalitnější týmy z horní poloviny tabulky nebudou tolik bořit, ale mohli by i tvořit. „Mohli by chtít hrát, nebo budeme muset tvořit. Nevím, co je lepší. Ukáže to až zápas. Takových zápasů se na konci sezony hraje strašně mnoho,“ dodává Vítězslav Hejret. K dispozici pro zítřejší utkání se Znojmem by mohl mít celý kádr.