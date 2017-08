Ne všichni odvádějí sto procent, říká Štetina a chválí Stramaccioniho

Když mužstvo odjíždělo na poslední ligový zápas, Štetina musel některým spoluhráčům z ciziny vysvětlovat, kde Brno leží a co je vůbec zač.

„Přicházeli sem hrát velké zápasy,“ řekl šestadvacetiletý zadák na srazu v Šamoríně v exkluzivním rozhovoru pro server profutbal.sk.

Štetina v rozhovoru se slovenským reportérem naznačil, co všichni fanoušci vidí a o čem média spekulují. Že to Spartě nejde nejen na hřišti, ale nefunguje to ani v kabině.

„Očekávání bylo velké. A proto teď panuje obrovské zklamání,“ poznamenal Štetina. „Mám pocit, že jako tým nejdeme za vítězstvím. Když po herní stránce nepodáme excelentní výkon, musíme ze sebe dostat maximum, bojovat. Ale to se neděje, někteří hráči jako by si jen přišili zahrát fotbal, neodvádějí sto procent.“

Slováci v kvalifikaci Slovensko v kvalifikaci o postup na MS 2018 v Rusku čekají klíčové zápasy. V pátek v Trnavě hostí Slovinsko, které na třetím místě skupiny ztrácí jen bod na slovenský tým. V pondělí se Slováci představí ve Wembley, proti Anglii to zase bude přímý souboj o první příčku. Slováci v dosavadní fázi kvalifikace čtyřikrát vyhráli a dvakrát podlehli, obě porážky však mají právě ve Slovinsku a doma s Anglií.

Štetina samozřejmě neřekl nic nového, jen slepý by si toho při sledování zápasů Sparty nevšiml. Mužstvo v pěti kolech ztratilo sedm bodů, přesně tolik jich ztrácí na vedoucí Plzeň. K tomu dvě porážky s Crvenou zvezdou Bělehrad znamenaly vyřazení z Evropské ligy.

Do toho je v kádru třicet hráčů, mezi „starousedlíky“ panuje nervozita, protože nové akvizice kouč Stramaccioni logicky podrží, když si je přivedl. Z kuloárů probleskují protichůdné informace.

Váchovi kouč oznámil, že s ním nepočítá, ale klub zatím nic oficiálního nesdělil. Co bude s Frýdkem, Václavem Kadlecem, Karavajevem?

„Mužstvo se v létě kvalitně posílilo. Od nových hráčů se čeká hodně. Možná k nim patřím i já. A když se mně nedaří, aspoň bojuju. Někteří jsou však na hřišti poloviční a to je znát. A naopak, soupeři jsou proti Spartě vždycky nabuzení. To jsem teď poznali v Brně,“ poznamenal Štetina.

O sám je jedním z těch, který poslední výkony odnesl přesunem na lavičku. Před třemi týdny ještě hrál v Liberci, proti Slovácku a v Brně už nenastoupil.

„Ze začátku se mi příliš nedařilo, vypadli jsme z pohárů. Tenkrát bych pochopil, že nenastupuju. Potom se moje výkonnost zlepšovala, ale trenér mě nechal sedět, když jsem to čekal nejméně. Mužstvu se všeobecně nedaří, asi chtěl nějakou změnu a předtím neměl alternativy,“ přemítal Štetina.

„Na tréninku to občas vře, což je způsobené velkou konkurencí. Na jedné straně chce každý hrát, ale jsme profesionálové a měli bychom respektovat jeden druhého i trenéra.“

Italský kouč Stramaccioni je ve Spartě od června, zatím hledá sestavu i herní styl. „Trenér působí přísně. Jeho taktika dává smysl, hodně věcí se mi zamlouvá. Ale důležité jsou výsledky, za ty jsme zodpovědní i my. Máme v týme velkou hráčskou kvalitu, ale nemůžeme si jen tak chodit zahrát fotbal. Mužstvo musí být na zápas v první řadě dobře poskládané, hra musí být organizovaná a bez výjimek musíme všichni podat stoprocentní výkon.“

Teď se Štetina připravuje se slovenskou reprezentací na kvalifikační zápasy se Slovinskem a Anglií. A vzhledem k tomu, že stabilní stopeři Škrtel s Ďuricou mají trest, má velkou šanci nastoupit. Byl by to od roku 2013 jeho druhý start za národní mužstvo.

„Moje šance nastoupit je asi největší v dosavadní kvalifikaci,“ řekl Štetina. „Jsem připravený za Slovensko bojovat, abychom se dostali tam, kam všichni chceme.“