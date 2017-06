Sláva Hapalovi. Tým českého kouče na Euru nadchl. Jsem plný emocí, řekl

Slováci obrali tým pořadatelské země. Před bouřlivou kulisou, kterou v Lublinu vytvořilo na patnáct tisíc fanoušků, zvítězili 2:1, ač od 53. vteřiny prohrávali.

„Dostat gól takhle brzy je to nejhorší, co se brankáři může stát. Ale ten gól uškodil spíš Polákům,“ tvrdil brankář Adrián Chován, později jeden z hrdinů zápasu.

Do půle Vajlent vyrovnal, v 78. minutě střídající Šafranko rozhodl. „Víme, že jsme dělali i chyby, například při rozehrávce. Ale celkově bych chtěl vyzdvihnout výkon celého týmu,“ řekl Hapal.

Do základní sestavy postavil i hráče z české ligy, plzeňského Chriena, slávistu Mihalíka, jenž na jaře hostoval v Cracovii Krakov, a jabloneckého Zreláka, který je dokonce kapitánem.

Ve své samostatné historii jsou Slováci teprve na druhém závěrečném turnaji této věkové kategorie. Poprvé v rove 2000 skončili čtvrtí, kdy malé Euro pořádali.

Pak čekali sedmnáct let, než je tam dovedl český kouč. Národní mužstvo převzal v prosinci 2014 krátce poté, co Slováci neuspěli v baráži s Itálií o minulý šampionát v Česku.

Vytvořil tým, který v kvalifikaci sice podlehl v Bělorusku, ale také dvakrát porazil Nizozemsko a skupinu ovládl o pět bodů. Do Polska cestoval jako jeden z outsiderů, ale při první příležitosti prognózy vyvrátil.

„Do turnaje jsme vstoupili výborně, ale musíme na to navázat,“ zdůraznil Hapal na tiskovce po utkání. V pondělí nastoupí Slováci proti Anglii, která remizovala 0:0 s obhájci ze Švédska. „I to je pro nás dobrý výsledek,“ pokýval Hapal.

Nervozita i rozhovor v polštině

Jako někdejší český reprezentant si trenérské jméno udělal právě na Slovensku. V létě 2010 dovedl Žilinu do Ligy mistrů, což byla mimořádná událost. Pro něj o to sladší, že v závěrečném play off vyřadil Spartu, za níž kdysi hrával.

Od roku 2011 působil v polském Zaglebie Lubin, s nímž byl dvakrát devátý. Pozor, neplést s východopolským městem Lublin, kde se šampionát hraje.

V průběhu jara 2014 převzal Senicu a svou prací šéfy slovenského svazu zaujal natolik, že ho koncem roku jmenovali trenérem jedenadvacítky. A s ní mu všechno vychází.

„Před prvním zápasem na Euru bylo cítit nervozitu,“ přiznal Hapal. „Do toho ten rychlý gól, to je pak strašně těžké. Přesto jsme už v prvním poločase dominovali, byli jsme lepší než Poláci, i když je pravda, že nás Ado Chovan dvakrát podržel. Závěr jsme zkušeně zvládli a zaslouženě vyhráli. Mužstvo už v minulosti ukázalo, že je morálně silné,“ podotkl a připomněl obrat v kvalifikaci proti Nizozemsku z 0:2 na 4:2.

V Polsku českého kouče velmi respektují, ve studiu místní státní televize o něm experti mluvili uznale. Pronesli, že v některých pasážích zápasu hra Slováků připomínali tu barcelonskou.

Po úspěšné premiéře na malém Euru dával Hapal ještě na hřišti rozhovor v polštině, čímž také boduje. Poté se s reportérem srdečně pozdravil, jako kdyby byl „jejich“.

„Díky všem fanouškům, kteří za námi dorazili. I těm polským, byli skvělí a bylo nádherné hrát před takovou kulisou. Věřím, že podobných zápasů bude co nejvíc.“