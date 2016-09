Ukřivdění Slováci. Jako by sudí na druhou žlutou kartu pro Škrtela čekal

Ta porážka bolí, zvlášť když o ní rozhodla poslední akce zápasu.

Kouč Ján Kozák se neovládl v televizním rozhovoru. Když se ho reportér snažil vmanipulovat k tomu, aby si postěžoval na hlavního rozhodčího Milorada Mažiče, obořil se na něj, že provokuje.



Zkušený obránce a Škrtelův parťák ze stoperské dvojice Ján Ďurica si zase posteskl, že „vyšší moc“ nechce na šampionátu Slovensko, ale Anglii.

Přitom Škrtelův zákrok v 57. minutě si nezasloužil žlutou kartu, která pro něj byla v zápase už druhá, ale rovnou červenou. Jednalo se o bezohledný a surový zákrok, kdy ležícímu Kaneovi šlápl na kotník. Pro anglického útočníka bylo štěstí, že faul neodnesl vážným zraněním.

„To vyloučení podle mě bylo velmi přísné. Jako by rozhodčí na tu druhou žlutou kartu čekal,“ citoval Ďuricu server sport.sk.

„Anglie je Anglie. Možná, že je to přesně tak, aby byla na tom jednom postupovém místě. Vždyť proč by mělo postoupit Slovensko, když hraje ve skupině s Anglií?“ přemítal Ďurica.

V Trnavě se v prvním poločase hrál vyrovnaný zápas bez šancí i vzrušujících okamžiků. Po vyloučení Škrtela se Slováci dlouho úspěšně bránili. Remíza by v tu chvíli pro ně byla vítězstvím. Ale v páté minutě nastavení nezastavili průnik Rose a poté byli ve vápně daleko od střílejícího Lallany.

„Od druhé půle jsem očekával víc. Doufal jsem, že budeme mít prostor na protiútoky. Velká škoda vyloučení, protože to nám všechno narušilo. Od té chvíle to už bylo jen obyčejné dobývání brány,“ poznamenal trenér Kozák.

„Kdyby rozhodčí Martina Škrtela nevyloučil, tak jsem přesvědčený, že šance, z níž padl gól, by ani nepřišla. To spíš my bychom byli v útoku nebezpečnější,“ zdůraznil Kozák.

Podle slovenských médií po zápase na tiskové konferenci panovala napjatá atmosféra. Na otázku, jestli vyloučení Škrtela bylo spravedlivé, Kozák reagoval podrážděně: „Na tohle téma se už vyjadřovat nebudu. Tahle otázka opravdu na tuhle úroveň nepatří.“