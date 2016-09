Fotbalisté Slovácka touží v derby zbrzdit rozjetý Zlín

„Jsou teď v euforii. Ale my hrajeme doma a věřím, že bojovným výkonem a s podporou našich fanoušků utkání zvládneme,“ vyhlásil kapitán Slovácka Veliče Šumulikoski.

„Ještě neprohráli, ale to neznamená, že půjdeme do zápasu se strachem. Naopak, musíme se pořádně vyhecovat a zápas vyhrát,“ přidal se nejlepší hradišťský střelec Jaroslav Diviš.

Před derby se mobilizují také hráči Zlína. Úspěch na půdě regionálního soupeře by jejich parádní start vyšperkoval.

„Všichni se na zápas těšíme, protože derby se Slováckem je něco víc. Z takových utkání žije každý fotbalista, jen škoda, že takových není více,“ prohodil chorvatský záložník ve zlínských službách Diego Živulič.

Nesmiřitelní protivníci se vzájemně dobře znají. Slovácký trenér Stanislav Levý svého času vedl konkurenta, svoje jediné derby ale odkoučoval v únoru 2006 v hradišťských barvách a slavil výhru 2:0.

„Můžou to být krásné vzpomínky, ale za ně si nic nekoupíte. Spíš koukám do budoucnosti,“ neohlíží se Levý do minulosti.

Aktuálně ho trápí ne zrovna povedený úvod sezony. Pět bodů řadí jeho celek až na 11. místo. „Nemůžeme si dovolit podobný přístup, jaký jsme předvedli v posledním zápase v Brně,“ vrátil se k porážce 0:1.

Na Zlín by mohl nasadit čerstvou akvizici z belgického Standardu Lutych, teprve 19letého ghanského habána Benjamina Tetteho, který přišel do Hradiště na hostování do konce sezony.

Naopak Zlín svoji posilu z Afriky musí nechat v hledišti. Ibrahim Traoré z Pobřeží slonoviny si tam odsedí trest za vyloučení ze svého předchozího působiště v Táborsku. S týmem se může aspoň seznamovat na předzápasovém soustředění v Luhačovicích. „Na jaře se nám vyplatilo,“ připomenul remízu 1:1.

Před derby řeší dilema, jak nahradit kapitána Poznara, který přestoupil v reprezentační pauze do Plzně.

„Za tohoto stavu je nesmírně důležité, že máme zdravé útočníky, kteří pro nás znamenají velký potenciál,“ pravil Páník. Šanci dá zřejmě bosenskému forvardovi Harbovi, který dorazil do Zlína před dvěma týdny.