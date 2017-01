Slovácko zamířilo do Turecka, kouč Levý si přeje další posílení

Aktuální skóre: 14:2. Aktuální hráčská bilance: 2:6.

Právě tyto dva údaje se bily v trenérovi fotbalového Slovácka Stanislavu Levém, když těsně před středečním večerním odletem na herní soustředění do Turecka hodnotil dosavadní část zimní přípravy.

„K panice snad důvod není, ale situace s hráčským kádrem teď není optimální,“ uznává Levý.

Z osmého týmu ligy odešli záložníci Jaroslav Diviš (do Jablonce), Milan Kerbr (do Liberce) a Filip Hlúpik (hledá si angažmá). Zároveň odmítl prodloužit v červnu končící kontrakt stoper Tomáš Košút, kterého klub následně vyřadil z kádru. V přípravě se pak zranili další stoper Petr Chyla a krajní bek Juraj Chvátal.

Náhrada? Kromě čtveřice talentovaných hráčů z juniorky zatím pouze středopolaři Jan Navrátil z Liberce a po hostování v Sokolově staronový Lukáš Sadílek.

„V klubu to řešíme, ale platí, že nechceme jen rozšiřovat kádr. Musí to být hráč okamžitě do základní sestavy,“ zdůrazňuje trenér. „Bude záležet na nabídce a našich možnostech. Pokud by se podařil někdo zapadající k nám po finanční a sportovní stránce, nebránil bych se ani dvěma hráčům.“

Připouští však také možnost, že už se posílení nedočká. „Ta situace samozřejmě může nastat, ale přestupní termín ještě nějakou dobu potrvá. Nevytvářím tím na klub žádný tlak, ale zároveň ani nechci jarní část podcenit, 18 bodů nás neopravňuje k podcenění, jaro bude ještě strašně těžké, to si všichni uvědomujeme,“ poznamenal Levý.

Slovácko postrádá především konkurenci v obraně, byť aktuálně zraněná dvojice se může v průběhu jara do hry zapojit.

„Chyla má natržený stehenní sval, s nímž jej čeká minimálně čtrnáctidenní klidový režim. Chvátal jde ve čtvrtek na operaci, ta teprve ukáže, v jakém stavu poraněné rameno má. U něj musíme s prognózami počkat na vyjádření doktorů,“ zůstává kouč opatrný.

Naopak výsledkově se Slovácku v přípravě zatím daří. Tým porazil trojici týmů z nižších soutěží, s Trnavou, čtvrtým celkem slovenské ligy, hrál 2:2. „Tam mě trošku zklamala druhá polovina zápasu,“ přiznal Levý.

Na Turecké riviéře jeho svěřence čekají tři soupeři z východu Evropy. Po návratu pak bude následovat ještě generálka v Senici.

„Vždy jsem měl prioritu vrátit se z herního soustředění zavčasu, aby adaptace na naše podmínky proběhla optimálně,“ nastínil kouč.