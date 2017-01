Slovácko začalo bez posil, kouč Levý by se dvěma nebránil

Tým přitom přišel o trojici krajních záložníků: na konci roku vypršely kontrakty Milanu Kerbrovi a Filipu Hlúpikovi, navíc v pondělí přestoupil Jaroslav Diviš do Jablonce.

Trenér Slovácka Stanislav Levý při zahájení zimní přípravy.

„Divišovi by u nás v létě skončila smlouva a věděl jsem, že i on sám už chtěl změnu, takže až takové překvapení to pro mě nebylo,“ reagoval trenér Stanislav Levý.

Zatímco Kerbr je pro Slovácko zřejmě uzavřenou záležitostí, na Hlúpika klub dál pomýšlí. „Jednání s ním pokračují, ale smlouvu tady v tuto chvíli nemá, proto s námi netrénuje,“ poznamenal Levý.

Je mu však jasné, že situaci na krajích zálohy musí řešit. „Není to tak, že bychom trh nesledovali, díváme se po hráčích, kteří by nám měli pomoct. Radikální změny dělat nechceme, ale jednomu dvěma novým hráčům bychom se nebránili,“ naznačil kouč. „Jsem otevřený hráčům z domova i zahraničí,“ doplnil.

Zimní příprava Slovácka 11. ledna:

Hodonín - Slovácko (17.00, v Dubňanech) 14. ledna:

Slovácko - Vítkovice (11.00, v Uherském Brodě) 20. ledna:

Slovácko - Trnava (v Uherském Brodě) 25. ledna až 4. února:

herní soustředění v Turecku 28. ledna:

Lokomotiv Plovdiv - Slovácko 2. února:

Zorja Luhansk - Slovácko 4. února:

soupeř v jednání 11. února:

Senica - Slovácko

Nové tváře se na úvodním tréninku přesto objevily. Z půlročního hostování v Sokolově se vrátil střední záložník Lukáš Sadílek. Do přípravy se navíc zapojili mladíci z juniorky - obránce David Machalík, záložník Filip Kubala a útočník Jakub Rezek.

„O šanci si řekli svými podzimními výkony v juniorce. Nejsou to jen hráči do počtu, opravdu se můžou porvat o místo v týmu, jako se to podařilo na podzim Tomášům Zajícovi a Ťokovi,“ uvedl Levý, který ale Zajíce na úvodním tréninku postrádal.

Talentovaný útočník totiž dobírá antibiotika a do přípravy se zapojí s několikadenním zpožděním. Před prvním utkáním, které Slovácko sehraje ve středu 11. ledna v Dubňanech proti diviznímu Hodonínu, by ale měl být v pořádku.

Levý se rozhodl neorganizovat pro tým kondiční soustředění. „Nejsem jeho zastáncem. Podmínky pro nabrání kondice tady máme kvalitní. Pro hráče je zároveň důležité, že si pak mohou jít odpočinout domů,“ uvažuje trenér. „Větší důraz kladu na herní soustředění. Jsem rád, že se podařilo zorganizovat jedenáctidenní pobyt v Turecku, kde nás čekají tři kvalitní zápasy,“ doplnil.