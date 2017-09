Změny ve Slovácku: tým vede Kordula, z Levého je sportovní ředitel klubu

„Již během loňské sezony jsem avizoval, že klubu ve sportovním úseku dlouhodobě chybí hlavní persona na postu sportovního ředitele. Rozhodl jsem se představenstvu nabídnout na tento post Stanislava Levého,“ uvedl na klubových stránkách ředitel klubu Petr Pojezný.

Levý klub z Uherského Hradiště trénoval od května 2016, kdy nahradil Svatopluka Habance, jenž zamířil do Brna. V minulé sezoně dovedl tým k dvanácté příčce s pětibodovým náskokem na sestupové pozice. Slovácko už předtím koučoval během ročníku 2005/06.

Devětatřicetiletý Michal Kordula je odchovancem Ratíškovic, působil v Jablonci a zahrál si v rakouském Kärntenu. V roce 2009 se vrátil do české ligy a zamířil do Slovácka, kde v létě 2013 ukončil kariéru a rovnou nastoupil do managementu. Stal se vedoucím mužstva, poté asistentem trenéra a nyní hlavním koučem.

„Michal v loňské sezoně úspěšně dokončil studium trenérské profesionální licence. Myslím, že si se Standou sedli jak lidsky, tak i profesně, a jejich vzájemná nově nastavená spolupráce bude pro klub krokem dopředu,“ dodal na Kordulovu adresu ředitel Pojezný.

Fotbalisté Slovácka mají po 6. kole ligy šest bodů a jsou v tabulce na 11. místě. K jedné výhře přidali tři remízy. V posledních třech zápasech nedali ani gól.