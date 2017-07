Zajíc měl natržený břišní sval, přesto dal bleskový gól

dnes 13:25

Už to vypadalo, že do zahajovacího utkání sezony proti Jablonci půjde Slovácko bez svého elitního střelce. Tomáš Zajíc od zranění v přípravě proti AS Řím dva týdny netrénoval. Den před zápasem to ale přece jen šel zkusit. „Začali jsme cvičit hru na křídlech a on z první akce dal gól nůžkami. To nás utvrdilo, že je připravený,“ líčil kouč Stanislav Levý.