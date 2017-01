Slovácku ubývají obránci: Košút řeší smlouvu, Chvátal rameno

Třaskavějším tématem je Košút. Stoper, který za Slovácko za sedm let odehrál 158 utkání a desetkrát v nich skóroval, si postavil hlavu a smlouvu, jež mu končí v létě, odmítl v předstihu prodloužit. Chce změnit prostředí, o což už se několikrát neúspěšně snažil i v minulosti.

Následovala reakce, která je v českých klubech běžná: nátlak pomocí vyřazení z kádru. „Tomáš se v tuto chvíli připravuje individuálně. Hráč má jednak kondiční deficit, navíc zatím nedošlo k dohodě ohledně prodloužení jeho smlouvy,“ prohlásil ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Ačkoliv tedy má odchovanec Piešťan, jenž v pátek oslavil 27. narozeniny, platnou smlouvu, zdá se být téměř vyloučené, že by za Slovácko v lize ještě nastoupil.

Trenér Levý, který proti Vítkovicím navíc na stoperu postrádal drobně zraněného Stanislava Hofmanna, na ztrátu Košúta zareagoval stažením defenzivních záložníků, Veličeho Šumulikoského a Vlastimila Daníčka, do středu obrany.

Chvátalovi hrozí další operace

Zatímco Košút už za Slovácko příliš hrát netouží, pravý bek Juraj Chvátal by v osmém týmu ligy pokračoval rád. Ze hry jej však vyřadilo zranění ze středečního utkání s Hodonínem. Vykloubené rameno si zřejmě vyžádá delší pauzu. Zvlášť, když se u něj jedná o chronický problém – operovaná už má obě ramena, přitom je mu teprve dvacet let.

„V pondělí půjde na vyšetření, které rozhodne, jestli bude nejvhodnější operace. Už teď je jasné, že nebude k dispozici delší dobu,“ uvědomuje si Levý.

Na pozici kmenového hráče Sparty, který ve Slovácku druhým rokem hostuje, můžou nastupovat univerzální obránci Reinberk a Šimko. „Čekají nás v přípravě těžší zápasy, podle nich na situaci budeme reagovat. A hlavně budeme čekat na vyjádření doktorů,“ zdůraznil trenér.

Změny se dějí i ve slovácké záloze, kterou v zimě opustili Jaroslav Diviš (Jablonec), Milan Kerbr a definitivně i Filip Hlúpik (po koncích smluv si oba hledají angažmá). „Filip od nás dostal nabídku, ale co vím, nevyjádřil se k ní. Já už s ním v žádném případě nepočítám,“ odmítá dál čekat Levý.

Náhrady do zálohy? Po příchodu Jana Navrátila z Liberce, jenž duel s Vítkovicemi vynechal kvůli bolavým zádům, Slovácko týden testovalo Dominika Kuncu z Michalovců.

„V pondělí se rozhodneme, jak to s ním bude dál. Nechci předjímat. I u něj platí, že pokud by měl někdo přijít, musí to být hráč se šancí na základní sestavu,“ připomněl trenér Levý vysoké nároky na případnou posilu.