Do každé řady jednu posilu. Trenér Levý si přeje zvýšenou konkurenci

„Máme o ně zájem i dál, ale je na rozhodnutí pražské Sparty a belgického Standardu Lutych, jestli si je budou chtít stáhnout zpět, nebo hostování prodlouží,“ říká kouč Stanislav Levý.

Chvátal o jaro přišel kvůli operaci, která by měla vyřešit jeho chronické potíže s ramenem. „Je to kluk s perspektivou, rychlostně dobře vybavený. Chápu, že si od letošního roku sliboval víc, ale zranění k fotbalu patří. Věřím, že už se mu budou vyhýbat,“ poznamenal trenér.

Větší očekávání od hostování ve Slovácku měl i Tetteh. „Měli jsme je i my. Po kvalitní zimní přípravě ukázal v úvodu jara potenciál, ale pak se zranil a do plné síly už se nedostal,“ hodnotí Levý.

Kromě zmíněné dvojice by mohl přijít i o stopera Tomáše Břečku, kterého lanaří pražská Dukla. „Pro mě to není žádné téma. Jednoznačně počítám s tím, že Tomáš bude v příští sezoně hrát za Slovácko. Jeho odchod pro mě nepřipadá v úvahu,“ říká slovácký kouč.

Kategoricky hovoří i proto, že už před pár dny přišel o dalšího obránce Eldara Čiviče, který přestoupil do Sparty. Slovácko sice podle zákulisních informací při svém historicky nejlukrativnějším transferu inkasovalo přes 20 milionů korun, v posilování si ale klub bude nejspíš počínat skromně.

„V žádném případě nepůjdeme do nějakého přeplácení. Není jednoduché sehnat dostupnou kvalitu, aby to i ekonomicky zapadalo do možností klubu,“ uvažuje Levý. „Není to tak, že na posílení nepracujeme, ale je to opravdu strašně těžké, na českém trhu pomalu neřešitelné. V zahraničí sice máme některé hráče vytipované, ale i tam pak řešíte podobné problémy.“

Trenér Slovácka připomíná, že za poslední rok klub opustilo osm zkušených hráčů, místo nich přišli jen v zimě záložník Jan Navrátil a nyní útočník Dukly Jan Juroška.

„Jsem přesvědčený, že pokud chceme hrát v lize důstojnou roli a nemít od začátku problémy, musí přijít minimálně jeden hráč do každé řady. Čtyři pět hráčů by mělo určitě dorazit, ke zvýšení konkurence na jednotlivých postech, a tím pádem i kvality mužstva, je to podle mě absolutně nutné,“ vysílá Levý jasný vzkaz k vedení klubu.

Reakce ředitele Petra Pojezného je skromnější: „Dovedu si představit dva letní příchody.“

Levý letos přivedl Slovácko v první lize na dvanácté místo. Vysloužil si uznání, že víceméně celý rok nemusel řešit záchranářské starosti, třebaže byl tým plný hráčů kolem pouhých dvaceti let.

„V létě i zimě naskočili do přípravy hráči, se kterými jsme počítali, že si budou zvykat na dospělý fotbal, ale nakonec to dopadlo tak, že z různých důvodů v kádru zůstali. Teď už je z mého pohledu mladých hráčů, kteří by si zasloužili šanci v přípravě, minimum. Naše akademie potřebuje nějaký čas, aby se zase nadechla,“ prohlásil trenér.