I se „zataženou ruční brzdou“ bere Slovácko z premiéry bod

Byla to moderní akce jako od světových velkoklubů: obránce Reinberk u pravé lajny vyslal kolmicí do běhu záložníka Navrátila, ten natáhl krok a ze strany přihrál do vápna. Před bránou se k míči dostal nabíhající útočník Zajíc a zblízka snadno propálil brankáře Hrubého.

Lepší vstup do zápasu s Jabloncem a vůbec do celé sezony si fotbalisté Slovácka nemohli přát. Do vedení se dostali už po rovných 100 vteřinách.

„Vlilo nám to do těl energii. Osobně jsem rád, že se Zajovi povedlo dát tak rychle gól. Pro nás je důležité, aby se náš útočník číslo jedna chytil. Z tohoto pohledu super,“ vyprávěl záložník Vlastimil Daníček. „Ale potom jsme měli být aktivnější, což se nestalo.“

„Mužstvo by to mělo uklidnit, ale u nás se stal pravý opak. Přestali jsme hrát, vyklidili jsme střed hřiště, málo jsme se nabízeli, byl i slabý pohyb,“ doplnil trenér Stanislav Levý.

„Jablonec se rychle oklepal a začal nás přehrávat, my jsme měli problémy. Vyústilo to ve vyrovnání a další nebezpečí hlavně po standardkách.“

Levého těšilo, že po důrazné přestávkové promluvě se hra jeho svěřenců alespoň částečně zlepšila. „Řekli jsme, že takhle nemůžeme pokračovat. Soupeř se spoléhal na rychlé protiútoky, my jsme byli aktivnější, ale z optické převahy jsme si nevypracovali šance,“ poznamenal domácí kouč.

Kromě vstřelených branek dokonce ani jeden z týmů za celé utkání nedokázal vystřelit na bránu, což je cenné obzvlášť pro Slovácko. Kvůli zdravotním problémům totiž chyběli stopeři Břečka a Rada, zaskočit tak musel krajní bek Patrik Šimko.

„Je to pro něj nezvyklá pozice. Ale až na jednu chybu, která i z toho vyplynula, nezklamal,“ pochválil Šimka kouč Levý.

Slovácko bylo loni se čtrnácti nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy. Z toho hned osm jednobodových zisků si připsalo doma. Na stav 1:1 proti Jablonci panovaly v kabině různé názory.

„Výsledek je zasloužený a bereme jej,“ hlásil trenér Levý. „Nevím, jak bych to okomentoval. Chtěli jsme samozřejmě tři body, ale musím souhlasit s tím, že soupeř byl silnější na míči. Náš výkon byl jako se zataženou ruční brzdou, funěli jsme jako lokomotivy. Prostě takový zabrzděný výkon,“ krčil rameny záložník Daníček.

I podle pouhých dvou střídání, která navíc přišla až v 83. a 90. minutě, bylo patrné, že kouč Levý nechce jít v zahajovacím utkání do rizika. Na lavičce například zůstala letní posila do ofenzivy Jakub Petr.

„Po zdravotních problémech trénuje jen pár dní,“ uvedl Levý. „Střídali jsme docela pozdě, ale hráli jsme ve druhé půli docela dobře, proto jsme do toho nechtěli sahat.“

Slovácko loni obsadilo dvanáctou příčku, bezprostřední záchranářské starosti se jej netýkaly. A obdobný rok by chtěl mít klub před sebou i letos.

„Věděli jsme už předem, že sezona bude velmi náročná. Máme v mančaftu spoustu mladých, ale zároveň ohromně talentovaných kluků. Tu naši loď bude opět táhnout Šumi (šestatřicetiletý záložník Veliče Šumulikoski), zvládneme to,“ nepochybuje Daníček.