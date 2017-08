Prodlouží líbivá Olomouc pohádku na hřišti Slovácka? Je to výzva

Hlavně však chtějí udržet líbivý herní styl, za který sklízí uznání ze všech stran – od expertů, fanoušků i soupeřů. V pátém kole je dnes (19.00) čeká derby v Uherském Hradišti proti Slovácku.

„I tohle utkání je výzvou,“ těší se na ni trenér modrých Václav Jílek.

Jeho běhavý mančaft už třikrát vyhrál, má o čtyři body víc než Slovácko, které naposledy padlo na Spartě (0:1) po statečném výkonu. Předtím však nasázelo „búra“ Baníku. „Čekáme náročný zápas. Slovácko se v posledních dvou zápasech prezentovalo dobrým výkonem. Na Spartě kromě dvaceti minut bylo konkurenceschopné,“ vypozoroval Jílek.

Texl a Kalvach prodloužili Sigma si smluvně pojistila další dva fotbalisty. Nové kontrakty na další dva roky podepsali záložníci Lukáš Kalvach a Jiří Texl. V týdnu se Olomouci upsali David Houska, Tomáš Zahradníček, Pavel Moulis a obránce Václav Jemelka. Houska s Moulisem a Zahradníčkem prodloužili smlouvy do 30. června 2019. Talentovaný olomoucký odchovanec Jemelka, který debutuje mezi elitou, podepsal smlouvu do konce června 2021. Už na startu sezony prodloužili smlouvy i Michal Vepřek s Urošem Radakovičem, Jakub Plšek a Tomáš Chorý. Slovácko vs. Sigma Olomouc (dnes v 19.00)

Slovácko: Heča – Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek – Šumulikoski – Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík – Zajíc.

Olomouc: Buchta – Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek – Kalvach – Zahradníček, Houska, Texl, Falta – Chorý. Absence: Rada (zranění) – Škerle, Vašíček, Linhart (všichni zranění). Rozhodčí: Ginzel – Pospíšil, Koval.

Soustředit se chce ovšem hlavně na svůj tým. Aby si počínal i venku znovu aktivně, odvážně. „Vždycky říkám, že je pro mě prioritní, abychom naši prezentaci podpořili kvalitou hry. Někdy můžete hrát velmi dobře, jste lepší a nepřinese to body, což je samozřejmě smutný, ale zároveň vám to dá předpoklad pro to uspět v dalších zápasech,“ prozrazuje svou filozofii. „Je pro nás důležité, abychom zůstali u aktivního, rychlého, agresivního přístupu. A pochopitelně pomýšlíme na tři body, to je jednoznačný.“

Po demolici Brna (3:0) nemá důvod sahat do sestavy. Jen na lavičce tak nejspíš znovu začne středopolař Jakub Plšek, jemuž „sebral“ místo Jiří Texl, který Zbrojovku rozebral dvěma góly a asistencí. I lavička Sigmy je tak docela našlapaná. „Příjemné problémy pro trenéra, nepříjemné pro hráče, kteří pak zůstávají mimo nominaci,“ říká Jílek.

Mimo zůstávají i marodi Škerle, Linhart a dlouhodobě Vašíček, jenž už po operaci kolene začal s individuálním tréninkem. „Někdy je to dobré, jindy bolest cítím. Ale chtěl bych už během podzimu naskočit za juniorku,“ vyhlíží návrat.

„Zaplať pánbůh, že mimo krátkých výpadků máme mužstvo pohromadě. Musím to zaklepat a pochválit lékařský tým,“ dodává Jílek.

Od Slovácka letí k Hanákům pochvaly. „Olomouc má formu a je vidět, že delší dobu hrají pohromadě a že si na hřišti dokážou vyhovět, kam má kdo naběhnout. Hodně si věří, ale před Baníkem taky všichni říkali, že na nás vlítnou a my budeme bez šance. Nakonec to byla pěkná gólová divočina s dobrým koncem pro nás,“ řekl pro klubový web obránce Stanislav Hofmann.

Kolega z obrany Josef Divíšek přikývl: „Musím říct, že se mi jejich hra, která je nebezpečná směrem dopředu, velmi líbí. Nicméně jsme na Olomouc dobře připravení, a pokud zopakujeme výkon jako s Ostravou, tak se nemáme čeho bát.“

Trenér Slovácka Stanislav Levý pokračuje: „Stejně jako Baník neberu ani Sigmu jako nováčka. Je to mužstvo, které je pravidelným ligovým účastníkem, kterému navíc vychází vstup do soutěže a prohrálo pouze v Plzni, které po kvalitním výkonu podlehlo 0:1. Nečeká nás tedy nic snadného, ale po Spartě musíme udělat všechno pro to, abychom doma byli úspěšní.“

Pikantní bude zápas pro záložníka Slovácka Jana Navrátila; poprvé v kariéře nastoupí proti Sigmě, ve které vyrostl. Další odchovanci Olomouce Jakub Petr a Tomáš Vasiljev na šanci v sestavě čekají.

„Jen mě vypustit, nachystaný jsem,“ je Petr nažhavený. „Jsme na zápas zvědaví, Sigma hraje pěkně. Překvapuje,“ shodují se s Navrátilem. Mateřskému klubu fandí, ale nikoli večer. „To chceme vyhrát.“