Už to chce změnu, řekl si Hlúpik. A odešel ze Slovácka do Varny

Dlouho to vypadalo, že řeku Moravu vymění za Baltské moře. Čtyřiadvacetiletý fotbalový záložník Filip Hlúpik byl po prosincovém konci smlouvy ve Slovácku nejprve na testech v Mariehamnu, hlavním městě alandského souostroví, což je švédsky mluvící provincie Finska.

U čerstvých mistrů Finska však neuspěl. A tak zamířil o pár set kilometrů jižněji, do přístavního města Štětín. Ani v aktuálně osmém týmu polské Ekstraklasy kontrakt nezískal.

A tak nakonec zakotví u moře Černého, hrát bude v turisticky oblíbeném letovisku Varna. Ve čtvrtém týmu bulharské ligy podepsal smlouvu do léta s roční opcí.

Podle míst, která jste v zimě navštívil, se zdá, že vám hodně šlo o to zamířit k moři.

(směje se) To byla vyloženě náhoda. Na Alandách se mi líbilo, všechno bylo v pohodě, ale nakonec to nějak nedopadlo. Ve Štětíně to pak bylo trošku podivné, po třídenní zkoušce mi řekli, že na mě nemají peníze.

A co klub Černo More Varna?

Tam bude samozřejmě výrazně tepleji, bude se víc hrát na přírodní trávě. Už se tam těším. Zatím jsem byl ve Varně dva týdny, teď mě pustili na víkend domů pro věci.

A pro přítelkyni?

Ano, uvítala, že se povedlo takové angažmá, teplo má ráda. Čeká nás s přestávkami asi osmnáctihodinová cesta autem, což asi nebude žádný med. Už mám vyřešené bydlení, apartmá v příjemném resortu asi deset minut od moře.

Už se vám hlásí příbuzní a kamarádi na návštěvu?

Nějaké náznaky samozřejmě jsou. Ničemu se nebráním, budu rád za každou návštěvu, ale asi bude záležet, jestli tam smlouvu prodloužím. Do května se tam asi zájemci ještě hrnout nebudou, teď to na koupání není.

Vy jste byl někdy v Bulharsku na dovolené?

Jako malý kluk jsem tam byl s rodiči, s tetou a babičkou, ale moc si toho už nepamatuju, ani nevím, kde konkrétně jsme byli.

K tomuto angažmá vám pomohl bývalý hráč Slovácka Ondřej Sukup, který už ve Varně působí?

Ano, zmínil se vedení, že jsem volný hráč. Oni se o mě pak začali zajímat. Smlouvu jsem nakonec podepsal do konce května s roční opcí. Uvítal bych i delší, ale co se dá dělat. Jsem rád, že se něco naskytlo. Doufám, že se mi bude dařit a řeknu si o prodloužení.

Varna je zatím čtvrtá, tři body od místa zaručujícího místo v Evropské lize. Jaké má klub ambice?

Každý tým chce hrát co nejvýš. Kluci na tréninku působili velmi kvalitně. Sám jsem zvědavý na úroveň bulharské ligy. Ondra říkal, že to bude zhruba stejné jako česká liga.

Proč jste vlastně nechtěl prodloužit angažmá ve Slovácku?

Bylo to spíš z mojí strany, Slovácko mi další smlouvu nabídlo. Zvažoval jsem to, ale řekl jsem si, že už to chce změnu.

Někde se objevilo, že jste zvažoval i konec kariéry.

Četl jsem to. Nevím, od koho to vzešlo, ale nebyla to pravda. Ve fotbalové kariéře jsem chtěl každopádně pokračovat.

Vrátíte se někdy do Slovácka?

Rád bych, ale bude záležet na jiných. Podle mě jsme se nerozešli ve zlém. Slovácko mě vychovalo k profesionálnímu fotbalu, něco jsem tady odehrál.