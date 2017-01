Nová smlouva? Záložník Kalouda se o ni chce ve Slovácku porvat

Zatímco v minulých měsících se zdálo, že už s ním kouč Stanislav Levý ani příliš nepočítá, teď je na jednom z nejzkušenějších hráčů vidět velká chuť porvat se o místo.

„Každý chce samozřejmě hrát, z tohoto hlediska to nebylo příjemné. Ale člověk se z toho musí poučit, hlavně neházet flintu do žita a makat,“ komentuje 29letý Kalouda uplynulé období. „Víc už se k podzimu nechci vracet. Dívám se dopředu, směrem k přípravě, k jaru. Musíme být všichni zdraví a konkurenceschopní, ať nasbíráme na jaře co nejvíc bodů a hrajeme v lize důstojnou roli,“ přeje si.

Zdraví zdůrazňuje Kalouda i proto, že do minulého ligového ročníku vůbec nezasáhl kvůli operaci křížových vazů.

„Na podzim už jsem ale necítil žádné omezení, jedu naplno,“ těší ho.

Brněnský odchovanec, který působil i ve Spartě, Dukle, v Rusku i na Ukrajině, má ve Slovácku, osmém týmu ligy, kontrakt do konce sezony. Co bude v létě, zatím netuší.

„O nové smlouvě nejednáme, nikdo mi nic neříkal. Hlavně teď musím na hřišti ukázat, že na to mám. Pokud se mi bude dařit, tak se během jarní části sezony o pokračování můžeme bavit,“ uvědomuje si Kalouda.

Ve středu odletí se spoluhráči pilovat herní formu na závěrečné soustředění na Tureckou riviéru. Pro fotbalisty, které téměř celý leden trápily mimořádně silné mrazy, to bude vítaná změna.

„Po dlouhé době je letošní zima hodně nepříjemná. Minus deset patnáct stupňů tady už dlouho nebylo, ale musíme se s tím popasovat, pro všechny ligové týmy je to stejné. Žijeme holt v Česku, ne na jihu Španělska,“ poznamenal Kalouda.

V extrémních mrazech nejvíc trpí chodidla. „Nula, minus pět, to je ještě dobré. Ale ve větším zimě jde mráz přes kopačky, slézají vám nehty. Přece jen nás nohy živí a člověk se o ně musí starat, v zimě však není jak,“ stýská si šikovný záložník. „To bychom si museli obléct desatery ponožky, což je nesmysl. Když můžou existovat vyhřívané lyžáky, ať někdo vynalezne i vyhřívané kopačky,“ dodává Kalouda s úsměvem.