Slovácký Navrátil si plánuje: Pomůže nám rychlý gól. Ideálně dva

Z porážky s topícími se Východočechy nebyla v týmu v minulých dnech dobrá nálada. Zvlášť, když předtím Slovácko doma jen remizovalo s Karvinou a bez výhry odešlo z celkem pěti utkání v řadě.

„Hlavně z těch posledních dvou zápasů jsme chtěli mít víc bodů než jeden, každý čekal, že jich nejlépe budeme mít šest, ale to se nepovedlo,“ štve Navrátila.

Místo toho, aby ještě proháněli třeba i šestý Zlín, se slováčtí hráči krčí dvě kola před koncem na dvanáctém místě. Záchranu si sice zajistili v předstihu, ale pomýšleli výš.

„Končíme dvojicí domácích zápasů. Před vlastními fanoušky chceme zabrat,“ připomíná hbitý záložník, že Slovácko doma za celý rok vyhrálo jen třikrát a ve třinácti utkáních na svém stadionu skórovalo pouze třináctkrát.

Ještě předtím, než za týden přijede Sparta, čeká tým dnes odpoledne souboj s Libercem, jenž má jen o dva body víc.

Právě ze severu Čech přitom do Uherského Hradiště v zimě Navrátil přišel.

„Nějakou motivaci cítím, ale není to nějak přehnané. Beru to jako normální zápas a hlavně je důležité, abychom vyhráli a odlepili se v tabulce. Kvůli tomu přece jen nějakou motivaci pro kabinu vypíšu,“ poznamenal Navrátil.

Žádné hecování s nedávnými spoluhráči neplánoval. Zajímavější to prý pro něj bude v příštím ročníku, kdy se do ligy vrátí Olomouc, jeho rodný klub, odkud do Liberce odešel před rokem.

„To bude pikantnější, k Sigmě mám stále velký vztah. V Liberci jsem byl jen půl roku,“ uvažuje sedmadvacetiletý hráč, který očekává otevřený fotbal. „Oba týmy už můžou hrát v pohodě, tak snad Liberec nezaleze. Když se ještě zachraňovali, nebylo to od nich samozřejmě tak pohledné, ale teď hrají pěkně.“

Aby Slovácko zápas zvládlo, musí se zlepšit v koncovce.

„Neproměňování šancí nás provází celým půlrokem, jako bychom ani nechtěli dát gól, je to až neskutečné. Pomohl by nám rychlý gól. Ideálně dva,“ usmál se Navrátil.