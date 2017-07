Slovácko vyzve AS Řím. A Konemu vypovědělo smlouvu

„Vím, že jdeme proti strašně silným soupeřům s kůži na trh a výsledky nemusí být příznivé,“ prohodil kouč Slovácka Stanislav Levý, jehož celek loni v létě remizoval 2:2 s anglickým West Hamem United.

Konfrontaci s účastníky evropských pohárů a vicemistry svých zemí vítá: „Takové duely mladé mužstvo posouvají dále a při vší úctě k týmům z první a druhé české nebo slovenské ligy jim dají více.“

Dalšími soky Slovácka na soustředění budou kyperský Aris Limassol a turecký Karabükspor, proti němuž odehraje prvoligovou generálku. Levého výběr si pobyt neplánovaně protáhne na dva týdny. Důvodem je sobotní utkání se Záhřebem v Murské Sobotě, výprava se nechtěla vracet na pět dnů do Hradiště.

Slovácko na soustředění 8. července: Dinamo Záhřeb (Murská Sobota)

14. července: AS Řím (Trentino)

19. července: Aris Limassol

22. července: Karabükspor

Nálada v týmu před odjezdem nebyla optimální. Slovácko prohrálo poslední dva přípravné mače dohromady 1:9, ve středu schytalo v Kroměříži od Ostravy šest branek.

„Už mám něco za sebou a bylo by špatně, kdyby mě to vyvedlo z míry. Ale je to pro nás zdvižený prst,“ varuje Levý.

Obě střetnutí měla podobný scénář. „Hrajeme na pohled líbivý fotbal, kombinujeme, ale v obou šestnáctkách nám schází větší kvalita,“ podotkl Levý a vypíchl zásadní nedostatky ve hře ve velkém vápně. „Chybí nám tam nasazení, zarputilost, odvaha v osobních soubojích, snaha dát a nedostat gól. Je to přitom opakující se záležitost.“

Levý by proto chtěl tým vyztužit, jenže naráží na realitu - Slovácko hotové hráče nepřitahuje. „Konkurence není taková, jakou bych si představoval. Hráči, kteří přišli, spíše doplnili kádr,“ pravil na adresu čtveřice Hellebrand, Divíšek, Juroška, Petr.

Klub navíc čerstvě propustil útočníka Francise Koneho, který za dvě sezony ve Slovácku nastřílel pouze šest ligových branek. Kvůli tomu však tožský bijec předčasně neskončil. Osudným mu byl neprofesionální přístup. „Nikdy jsem neřekl, že by Francis nepracoval. Už se ale nedalo akceptovat, že po každé dovolené nastoupil o týden později,“ uvedl Levý.

A když na jaře laboroval více než měsíc s nespecifikovanými zdravotními neduhy, ztratil Kone důvěru definitivně.