Bez hráče i bez trenéra. Fotbalisté Slovácka spílali rozhodčímu

Domácí se nakonec na úvod jara museli spokojit s remízou 0:0, na rozhodčího byli pořádně naštvaní.

„Celkem cílevědomě jsme šli za třemi body, hlavně po pauze jsme byli tím jediným mužstvem, které chtělo vyhrát. To vše platilo až do té červené karty,“ uvedl kouč Stanislav Levý. „Z celkového pohledu je sice bod málo, ale velmi si cením, jak mužstvo k zápasu přistoupilo.“

Co vlastně vyloučení předcházelo? Daníček se před polovinou hřiště snažil dosáhnout na dlouhou přihrávku, skluzem však trefil pouze nohu jabloneckého Martina Pospíšila.

„Šel jsem po míči, ne po nohách. Možná jsem tam byl o něco později, kontakt přiznávám, ale rozhodně to nebylo na červenou kartu,“ dušoval se Daníček.

Faulovaný hráč to viděl trošku jinak: „Byl to jasný faul, byl jsem dřív u balonu a Dáňa mě trefil do kotníku,“ tvrdil Pospíšil, který se ale poté chytil za holeň. Ve hře pokračoval bez ošetření. „Že mu rozhodčí dal červenou, za to já už nemůžu.“

Domácí cítili křivdu, sudí za protesty poslal pryč z lavičky kouče Levého. „Pokud bych měl říct, co si myslím, nemohl bych dál trénovat,“ nechal si názor raději pro sebe. Vykázaný v tomto ročníku byl už v říjnu při remíze s Plzní. Tentokrát zbytek zápasu nesledoval z tribuny. „Šel jsem do útrob stadionu, odkud jsem se díval. Bylo to tak lepší,“ poznamenal Levý.

Do zmíněných vypjatých chvil mělo Slovácko kupu šancí, v nichž se vystřídali Navrátil, Kone a především Tetteh.

„Vyloučení bylo klíčovým momentem zápasu, bez něj bychom stoprocentně vyhráli,“ nepochyboval Benjamin Tetteh, který po letním příchodu na roční hostování z belgického Lutychu odehrál nejpovedenější zápas. „Cítím se líp a líp, všechno si postupně sedá. Můžete hrát dobře, ale pokud doma nedáte gól, lidé budou odcházet nespokojení. A já jsem měl dost šancí,“ povzdechl si.

„Benji se výborně rozehrál, musím ho pochválit. Můžeme mu dát i těžký balon a on jej uhraje,“ ocenil jej spoluhráč Daníček. „Je pozitivní, že se do tolika šancí dostal, gól dá příště.“

„Vzhledem k průběhu zápasu můžeme být za bod rádi, Vlasta (brankář Hrubý) chytil snad tři gólovky. Výhra by byla hezká, ale nevím, jestli bychom si ji zasloužili,“ uznal jablonecký bek Jaroslav Zelený.