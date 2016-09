Náhrada za Doška. Za Slovácko bude hrát dvoumetrový talent z Ghany

„Zájemců bylo více, ale Slovácko bylo rychlejší a přímočařejší. Navíc v osobě Standy Levého má kvalitního a zkušeného trenéra, který umí pracovat se zahraničními hráči,“ řekl hráčův agent Pavel Zíka z agentury Global Sports.

V minulé sezoně odehrál Tetteh 12 utkání belgické ligy za Lutych a dal v nich jeden gól. Ve Slovácku by měl pomoci vyřešit problém, že po odchodu Doška má klub jediného klasického hrotového útočníka Francise Koného, který však má zdravotní potíže. Na hrotu tak museli nastupovat Jaroslav Diviš a Milan Kerbr, kteří jsou však spíše křídelními hráči.

„Benjamin se na českou ligu moc těší a věřím, že bude oživením naší nejvyšší soutěže,“ pozamenal Zíka, jenž v létě do české ligy přivedl například lotyšského útočníka Dänise Ikauniekse. Ten nastupuje za Jihlavu.

„Pracujeme na tom, abychom přivedli i jeho bratra Jänise. Bylo by to na hostování z Mét. Je to zázračné dítě lotyšského fotbalu, takový tamní Rosický,“ podotkl Zíka.

Stojí také u zrodu dvou talentů z Pobřeží slonoviny, kteří se budou zkoušet prosadit ve Spartě.