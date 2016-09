Tým chtěl a šel za vítězstvím se vším všudy, chválil slávistický kouč

Pro Šilhavého to byl důležitý, ale i pikantní zápas. Jen pro připomenutí - Slavia v minulém kole remizovala v Teplicích 2:2 a potřebovala vyhrát. Navíc, Šilhavý a Liberec, to je spojení, které fungovalo.

Se Severočechy současný slávistický trenér vyhrál titul a postoupil do jarních bojů v Evropské lize.

Ale Šilhavý se zpátky do minulosti nedívá. Ba naopak, na tiskové konferenci se věnoval Slavii a budování soudržného týmu.

O čem všem Šilhavý mluvil?

O prvním vítězství v roli trenéra Slavie: „Fanoušci už chtěli výhru, bylo jim jedno, kdo sedí na lavičce, prostě chtěli vítězství.“

O výkonu týmu: „Na hřišti bylo vidět, že tým chtěl a šel za vítězstvím se vším všudy, proti Liberci je to obzvlášť cenný triumf.“

O střídání Van Kessela po poločase: „Nedařilo se mu, nevyšel mu první poločas, takže jsme ho sundali vyloženě z výkonnostních důvodů.“

O velké šanci Baráka, jenž minutu po Škodově gólu přestřelil odkrytou branku: „Barák se měl soustředit, proměnit to. Zápas by byl klidnější, ale to se stane. Hrálo se dál, naštěstí jsme to uhráli.“

O presinku: „Chtěli jsme hrát nahoře, presovat, využít únavy soupeře. Liberec nás dobře reprezentuje v pohárové Evropě, ale spoléhali jsme, že má nabitý program, sestavu tomu koneckonců přizpůsobil. Nicméně jsme rádi - skalp takového soupeře je cenný.“

O budoucnosti: „Snažíme se sestavit tým, jsem tady teprve 14 dní. Zjišťujeme, jak se kdo chová v mezních situacích. Nejpozději do zimy chceme mít o hráčích jasno. Je potřeba, aby ten tým měl tvář.“