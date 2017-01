Slavia má Sýkoru na dosah a ještě jedná o příchodu Vukadinoviče

Velký rozhovor se slávistickým šéfem vydal oficiální klubový web. Na české poměry jde o otevřenou zpověď ohledně změn v kádru.

„Mohu potvrdit informace, že máme dohodu s Libercem i samotným hráčem a věříme, že celý přestup bude formálně dokončen v řádu hodin nebo několika málo dnů,“ odpověděl Tvrdík na otázku ohledně Sýkorova přestupu.

A pokračoval: „Samotný hráč už Spartě oznámil, že dává přednost Slavii. Nechtěli bychom hráče, který za nás svým srdcem nechce hrát.“

Slavia a Liberec přestup ještě nemohou uzavřít, neboť právě běží šestidenní lhůta, kdy do jednání může vstoupit Sparta. Ta má na Sýkoru předkupní právo.

Pokud vršovický klub transfer dotáhne, získá v zimě pátou posilu. Už dřív přišli brankář Přemysl Kovář (Varna), stoper Michael Lüftner (Teplice), levý bek Per Egil Flo (Molde) a záložník Marko Alvir (Domžale).

A pořád to nemusí být konec... Slavia jedná také o návratu Vukadina Vukadinoviče, který nyní působí ve Zlíně.

„Na Vukadinovi je fascinující, jaký vztah ke Slavii si vybudoval a jak obrovský zájem hrát za Slavii má. Mimořádně se mu podařil podzim, patřil k vůbec nejlepším hráčům české ligy a bezesporu by jeho příchod do klubu byl posílením před jarními boji. Zatím však jednání mezi kluby nejsou uzavřena,“ uvedl Tvrdík.

Zatímco příchody Slavia brzy uzavře, a to probíhají teprve první dny zimní přípravy, případné odchody začne řešit nyní.

Z klíčových hráčů, kteří patří do základní sestavy, může odejít maximálně Jaromír Zmrhal. Byť oficiální nabídku Slavia zatím nedostala, mluví se například o zájmu Werderu Brémy. Krajní záložník byl už v létě na odchodu do Ruska, ale tehdy ještě z přestupu sešlo.

„Strategie Slavie je klub posilovat, a není v zájmu klubu v této chvíli hráče prodávat. U Jaromíra jsme se rozhodli udělat výjimku. Už dvakrát jsme ho neuvolnili a za výbornou práci, kterou pro klub odvedl, si naši podporu zaslouží. Neevidujeme žádnou oficiální nabídku, je však možné, že hráč v zimním přestupovém období klub opustí. Pokud by záleželo na nás, přáli bychom si, aby v klubu zůstal. Výbornou zprávou pro nás je, že by to měl být jediný odchod ze základní jedenáctky,“ zdůraznil Tvrdík.

Další hráči můžou odejít na hostování. Včetně útočníka Gina van Kessela, jenž v létě přišel za zhruba pětatřicet milionů korun, ale podzim se mu moc nevydařil.

„Na hostování pravděpodobně odejde i Gino van Kessel, na kterého máme nabídky z jiných klubů. Chceme, aby pravidelně hrál, ale do základní jedenáctky Slavie se zatím neprobojoval,“ řekl Tvrdík.

A další? Na hostování chce odejít Jaroslav Mihalík, kterého v červnu čeká se slovenskou reprezentací mistrovství Evropy do 21 let. Kvůli zdravotním problémům nejspíš skončí Levan Kenija. A nabídky k přestupu má Jan Mikula. O budoucnosti Lukáše Železníka se rozhodne později, s týmem ve čtvrtek odlétá na soustředění do Číny.