Ještě dva zápasy a Lüftner opustí Slavii. Stane se hráčem FC Kodaň

Jak už iDNES.cz minulý týden informoval jako první, reprezentant do 21 let vydržel ve Slavii jen pár měsíců. Od lednového příchodu z Teplic do odchodu do Kodaně stihl odehrát zatím dvanáct ligových zápasů, dva přidal v českém poháru.

„Nebudu lhát, že jsme odchod Michaela očekávali tak brzy. Nejsme pochopitelně nijak šťastni, že odchází, na druhou stranu zájem Kodaně potvrzuje naši správnou strategii při výběru hráče,“ prohlásil slávistický generální ředitel Martin Krob pro klubový web.

Slavia nemohla odchodu člena základní sestavy zabránit. Zájemci o jeho služby stačilo zaplatit 1,5 milionů eur a byl jeho.

„Můžu potvrdit, že dánský klub FC Kodaň uplatnil výstupní klauzuli ve smlouvě Michaela Lüftnera. Nový systém smluv už podobný odchod hráče nebude umožňovat,“ uvedl v minulém týdnu předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

Podobné klauzule nejsou ve smlouvách výjimkou. Jeden z největších případů se odehrál před čtyřmi lety, kdy Bayern vykoupil z Dortmundu ofenzivního záložníka Maria Götzeho. Bayern to však stálo miliardu...

To Lüftner vyjde dánského šampiona o dost levněji. Když v zimě přišel, ze základní sestavy vytlačil kapitána Jiřího Bílka, což se nečekalo. Trenér Jaroslav Šilhavý třiadvacetiletého vysokého zadáka podržel i ve chvílích, kdy se mu ne úplně dařilo. Byl to jasný vzkaz, že na něm chce stavět i v budoucnu. Cesty fotbalisty a klubu se však brzy rozejdou.

„Kodaň se ozvala po zápase s Jabloncem a všechno se dohodlo během dvou dnů. Všechny nás překvapilo, jak to bylo rychlé. Říkali, že mě sledovali už v Teplicích,“ svěřil se Lüftner. S Jabloncem hrála Slavia před dvěma týdny a Lüftner si dal vlastní gól (1:1).

„Přitom po příchodu do Slavie jsem si myslel, že budu sedět na lavičce a čekat na šanci v poháru. Teprve od léta jsem se chtěl probojovat do základní sestavy,“ přiznal teplický odchovanec.

„Je to jako pohádka. S agentem jsme to zvažovali. Když se Kodaň ozvala, tak jsme probrali plusy a mínusy. Je to velký klub, třikrát za sebou hráli základní skupinu Ligy mistrů, letos jsou opět mistry. Ale Slavia se mi nebude opouštět lehce.“

Lüftner má před sebou poslední dvě utkání, v sobotu v Mladé Boleslavi a příští víkend proti Brnu. Když se zadaří, bude odcházet jako čerstvý český šampion.

„Teď je nejdůležitější se soustředit na poslední dva zápasy a získat pro Slavii titul. To je to jediné, co mám v hlavě,“ zdůraznil Lüftner.

Není jediným ze základní sestavy, kdo po sezoně se Slavie odejde. Přestup záložníka Antonína Baráka do Udine se dohodl už v zimě, Slavia za něj dostane přibližně 80 milionů korun.