Slávista v karvinských službách obral Spartu. Zlatý bod, jásal Holík

„To je otázka štěstí,“ řekl Weber. „Oba přinesli oživení. O Janečkovi není třeba pochybovat, ale zvažovali jsme, na jak dlouho ho do utkání poslat, protože nebyl zdravotně úplně v pořádku.“

Za to Holík byl plný chuti se předvést. Je slávistou v karvinských službách... A ke všemu měl v den zápasu narozeniny. „Takovou oslavu jsem si ani nepředstavoval,“ smál se Libor Holík. „Je to super. A ještě k tomu gól Spartě.“

Odmítl, že by přemlouval trenéra, aby ho postavil. „Prostě to tak vyplynulo a jsem rád.“

Dodal, že Karvinští věřili, že dokážou vyrovnat, byť od 71. minuty prohrávali. „Jsme dostatečně silný tým na to, abychom to zvládli,“ prohlásil. „Pochopitelně to bylo hodně těžké, proti Spartě to je vždycky náročné. Zlatý bod.“

Zlatý je i proto, že je pro Karvinou první a jediný ze soubojů s nejlepšími třemi mužstvy první ligy Slavií Praha, Plzní a Spartou. „Právě, je to poprvé, co jsme takový zápas dotáhli do bodového konce,“ řekl Libor Holík.