Barák mazácky proměnil penaltu. Góly mě nezajímají, chci titul, řekl

Slavia hraje před koncem sezony ještě v Mladé Boleslavi a s Brnem. „Pokud chceme titul, musíme porazit každého,“ ví Barák.

Jenže v sobotu na Duklu nevyzráli. Přestože Slavia dvakrát vedla, přestože, nebo možná právě proto, že mohla druhé Plzni odskočit na rozdíl čtyř bodů.

V Edenu jen remizovala 2:2. „Chtěli jsme vyhrát za každou cenu, ale to se nám bohužel nepovedlo.“

Proč?

Udělali jsme chyby, které Dukla potrestala. Ten druhý inkasovaný gól byl podle mě trochu sporný. Já si tam stěžoval na faul, ale nevím, jak to doopravdy vypadalo. To se zřejmě podíváme až na videu.

Neměl jste tu situaci spíš dohrát?

Já nevím, já bych se asi stejně vrátit nestihl. Ale je pravda, že nás tam bylo víc. Určitě jsme to mohli uhrát líp...

Ještě předtím jste si suverénně poradil s penaltou. Věřil jste si na ní?

Rozhodně. Věděl jsem, kam to kopnu, i když jsem do poslední chvíle ještě kontroloval gólmana. Chtěl jsem urvat tři body, během zápasu jsem se cítil dobře, dařilo se mi. Ale když vyhrajeme titul, ať už klidně nikdy žádný gól nedám.

Gól jste dal v lize poprvé od října. Ulevil jste si?

Vůbec ne. Já chci titul a góly mě nezajímají. Když vyhrajeme titul, tak ať už klidně nikdy žádný nedám.



Závěr utkání byl z vaší strany trochu bezradný. Po druhém gólu Dukly jste jen nakopávali míče, žádnou šanci jste si nevytvořili. Souhlasíte?

Zjednodušili jsme hru, vysunuli jsme to na dva útočníky a byl to spíš takový boj. Čekání, jestli vyhrajeme balon, standardku... Bohužel už se to nepovedlo.

Docházely vám síly? Některé vaše spoluhráče chytaly křeče.

Byl to náročný zápas, který se hrál ve velkém tempu. I kluci z Dukly tam měli křeče. Pro oba týmy to bylo stejné, ale v boji o titul musíme mít sil ještě dost.

Dodávají vám je i vaši fanoušci? Po prvním poločase se ze severní tribuny přesunuli na jih, kam jste útočili.

Já už to zažil na podzim v domácím utkání s Příbramí a musím uznat, že nám to určitě pomohlo. Na bránu, kde máme kotel, se nám hraje vždycky líp. A já speciálně fanoušky potřebuju, pomáhají mi, nabíjí mě a snažím se jim vždy ukázat ten nejlepší možný výkon.

V Edenu jste letos hráli naposledy. V posledním kole musíte na Strahov. Může to boj o titul ovlivnit?

Myslím, že ne. Budeme tam chtít vyhrát jako v každém domácím zápase. Navíc určitě přijde spoustu příznivců, troufnu si říct, že bude vyprodáno. Já věřím, že to zvládneme, že se tam budeme cítit jako doma.

V dnešním domácím zápase se ale na konci ozýval z tribun nesmělý pískot. Co jste na to říkal?

To si vůbec nepamatuju, nevybavuju. Takže nevím.