Slavia má gólmana Kováře, pouští Berkovce. Sparta stahuje Budinského

„Jsme rádi, že jsme získali kvalitního a zkušeného gólmana. Má za sebou úspěšná angažmá v zahraničí a nyní přichází do Slavie, aby kryl záda reprezentačnímu gólmanovi. Věřím, že se mu v Edenu bude dařit,“ prohlásil pro klubový web generální ředitel Slavie Martin Krob.

Kovářovi je jednatřicet a má za sebou dva a půl roku v zahraničí. V létě 2014 šel z Liberce do izraelského Hapoelu Haifa, od začátku současné sezony byl v bulharské Varně, kdy byl jasnou jedničkou. V české lize chytal za Ústí nad Labem a Liberec, kde byl od jara 2013 jedničkou a zkusil si i Evropskou ligu.



Teď se do Česka vrací, ve Slavii podepsal kontrakt do konce roku 2019 a vytvoří dvojici s Jiřím Pavlenkou.

„Nabídka Slavie se neodmítá. Jsem rád za rychlé jednání, chtěl bych za to všem poděkovat,“ říkal Kovář po podpisu smlouvy. „Budu chtít udělat maximum pro to, abychom jako tým na konci slavili. Slavia je hladová po úspěchu, a to mě přesvědčilo.“



Místo mu přepustí Berkovec, se kterým klub čerstvě prodloužil smlouvu do června 2018, ale ví, že potřebuje chytat.

Ve Slavii byl na podzim náhradníkem, přes reprezentanta Jiřího Pavlenku se do branky dostal v lize jen dvakrát. Proto do konce sezony posílí Bohemians 1905, kde už v minulosti působil.

„Vážím si toho, že jsem se Slavií prodloužil smlouvu, je to klub, kde jsem vyrostl. Zároveň jsme ale s vedením a trenéry vycítili, že bych potřeboval pravidelně chytat,“ potvrdil Berkovec. „Věřím, že v Bohemce se mi to splní a že mé hostování bude prospěšné jak pro mě, tak pro oba kluby.“

V Bohemians by měl být jedničkou, protože vršovický klub opouští Viktor Budinský. Tomu se podzimní část sezony povedla, patřil mezi nejlépe hodnocené brankáře v lize, což nemohlo uniknout Spartě, odkud v Ďolíčku hostoval. I když má v kádru další čtyři gólmany, rozhodla se, že Budinského hostování ukončí a dá mu šanci v zimní přípravě.

„Viktorovy výkony v průběhu podzimu jsme sledovali, byli jsme s ním v kontaktu. Jsme rádi, že mu Bohemka dala šanci v lize. Teď mu dáme příležitost v zimní přípravě a uvidíme, jak se mu bude dařit,“ řekl pro klubový web trenér sparťanských brankářů Daniel Zítka.