10 let! Čas na návrat. Nakročí Slavia na horkém Kypru za Ligou mistrů?

Teprve pak brankář Vaniak zázračně chytil penaltu ostrostřelci Huntelaarovi a záložník Kalivoda naopak svou penaltovou šanci zvládl, takže si Slavia přivezla příjemné vítězství 1:0 ze hřiště Ajaxu Amsterdam.

Ano, dnes je to 10 let.

Na den přesně!

Zatímco vzpomínky ožívají, národ slávistů si mocně přeje, ať se příběh opakuje.

„Kéž by. Liga mistrů chutná jako nic jiného,“ poví Stanislav Vlček, jeden z hrdinů slávistické jízdy a dnes vedoucí týmu. Kariéru má dávno za sebou, mužstvu se stará o servis, ale výročí na něj doléhá. Když v pondělí odpoledne poprvé vkročil do kyperského vedra, čelo se mu orosilo potem: „To bude peklo, ve kterém rozhodnou maličkosti.“

Proti nabitému Ajaxu rozhodly, Slavia měla až nehoráznou kliku.

Jestli štěstí pomůže i dnes, mohly by se nablýskané dveře od Ligy mistrů otevřít podruhé v historii klubu.

Krok od Ligy mistrů APOEL Nikósie – Slavia První zápas play-off Ligy mistrů se hraje dnes od 20.45 hodin, přímý přenos vysílá ČT sport. On-line na fotbal.idnes.cz. Předpokládaná sestava Slavie: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Van Buren, Hušbauer, Rotaň, Danny - Škoda. APOEL v minulé sezoně hrál osmifinále Evropské ligy.

v minulé sezoně hrál osmifinále Evropské ligy. Slavia venku v pohárech nevyhrála sedmnáct zápasů v řadě.



Soupeřem je APOEL Nikósie, fotbalový vládce na horkém ostrově ve Středozemním moři.

Výkop proběhne ve 20.45 českého času. Na Kypru je o hodinu víc, což je dobře, protože výheň, která tu přes den panuje, je spalující.

Současná Slavia je o něco zkušenější a daleko sebevědomější než ta, která překvapila v létě 2007. V hotelové hale seděli u kávy mazáci Danny, Rotaň nebo Altintop. K dispozici bude i Stoch, jehož přestup z Fenerbahce včera večer klub dotáhl včetně všech formalit a slovenský reprezentant už je zapsaný na soupisce pro evropské poháry.

To vše jen dokazuje, jak je Slavia nabitá. Sázkaři týmu jednoznačně věří. Třeba u Tipsportu vsadilo jen 9 procent lidí na postup Nikósie. Samozřejmě v tom funguje i velká míra fandovství, avšak Slavia má právo si věřit.

Pod trenérem Šilhavým udělala za poslední rok ohromný skok, neprohrála jediný ligový zápas a ve třetím předkole přetlačila nebezpečný Borisov.

Špatná zpráva je, že s mužstvem neletěl stabilní stoper Deli, který se v pátek proti Jihlavě zranil.

Vzpomínky Jaké to bylo v Nikósii? Tomáš Votava, bývalý obránce:

„Rok 2003. Pár týdnů mi trvalo, než jsem si zvykl na to šílené vedro. Když v létě přes den vyjdete ven, jako byste se postavili pod horký fén. Příjemně mě naopak překvapil přátelský kolektiv. Trenér Uhrin to perfektně kočíroval, hráli jsme slušný fotbal a kráčeli za titulem. Jenže to jsem netušil, že prezident Petrides dluží, kam se podívá. Pořád jsme jen slyšeli: Avrio, avrio – zítra, zítra. Trenér Uhrin to nevydržel a během sezony odešel. Já zůstal, slavil titul a rychle si pak našel angažmá ve Fürthu. A víte, kdo je prezidentem v Nikósii teď? Petrides se vrátil, a já to nechápu.“ Dušan Uhrin st., bývalý trenér:

„Nádherné prostředí, velké ambice, výborní hráči, podivný majitel. Slýchal jsem oněm, kolik peněz dokáže utratit v kasinu, ale nevěřil tomu. Už letní příprava v Mariánských Lázních mi leccos napověděla. Bydleli jsme v hotelu Belvedere a já byl garantem. Při odjezdu jsem zjistil, že se zaplatila jen půlka. Když mi tři měsíce nepřišla výplata, rozloučil jsem se. Bylo mi to líto, protože jsem si chtěl APOEL vypiplat. Tým měl sílu a vítěznou mentalitu. Teď přeju Slavii. Ptáte se proč? To je přece jasné, vždyť za Slavii kope moje osmiletá vnučka.“

„Stojíme před velkou šancí, přitom se nemusíme tolik stresovat. Poháry si na podzim zahrajeme. A Liga mistrů by byla třešnička,“ usmál se pamětník Vlček.

Hrát a nehrát Ligu mistrů, to je sakra rozdíl. V prestiži, v kvalitě soupeřů, v síle zážitků a pochopitelně ve výši výdělků. Za postup by Slavia dostala bezmála 400 milionů korun, přičemž by ve skupině nemusela uhrát ani bod. Jako účastník Evropské ligy, kterou má nyní jistou, má garantováno 145 milionů.

„Na Kypru chceme uhrát takový výsledek, abychom se v odvetě poprali o postup,“ diplomaticky pravil trenér Jaroslav Šilhavý. Když stál před hroznem novinářských mikrofonů, bylo na něm znát, že nechce odhalit jediný detail. Teprve když diktafonů ubylo, prozradil, že daleko větší trému a bezesnou noc měl před květnovým utkáním s Brnem, které mělo pečetit slávistický titul: „Kdybychom to s Brnem nezvládli, bylo by to špatné. Tady to zatím není kdo s koho, ještě bude další šance.“

To jistě, příští středu je odveta, ale hodilo by se, aby si Slavia do druhého duelu přinesla výhodu. Jako před deseti lety, kdy šokovala Ajax se stoperem Stamem, poctivým Vermaelenem, užitečným Rommedahlem, pohotovým Huntelaarem či hvězdným Luisem Suárezem.

APOEL Nikósie takové osobnosti rozhodně nemá, ale neradno cokoli podcenit. Kyperský šampion hrál v posledních osmi letech třikrát Ligu mistrů, jednou to dokonce dotáhl až do čtvrtfinále proti Realu Madrid. Jak je místním zvykem, v kádru jsou Španělé, Brazilci, Argentinci, Portugalec, Bulhar, Belgičan, Australan nebo nizozemský brankář Waterman s číslem 99. Trenérem je Giorgos Donis, první Řek, který kdy nastoupil v anglické lize.

Jinými slovy: žádná ořezávátka, vážení.

Pokud k tomu přidáte „nočních“ sedmadvacet stupňů, padesátiprocentní vlhkost vzduchu a dvacet tisíc fanoušků na tribunách, čeká Slavii další velká výzva.

Zvládne ji?