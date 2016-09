Jak Slavia hledala kouče. Našli jsme nejlepšího, srdcaře, říká Tvrdík

Od odchodu Uhrina do příchodu Šilhavého uběhlo osm dnů. Adeptem číslo jedna byl Luboš Kozel. S trenérem reprezentační osmnáctky už bylo všechno dohodnuté, zbývalo dořešit drobnosti.

„Měl jsem pocit, že jsme si podali ruku,“ poznamenal Tvrdík. Když se o pár hodin později na veřejnosti objevily technické detaily z jednání, Kozel nabídku odmítl.

Slavia z úniku informací obvinila asociaci, ta to rezolutně popřela. Došlo i na výhrůžky, majitel Slavie, čínská společnost CEFC, hrozila ukončením spolupráce s asociací.

„Mrzí nás to, k čemu došlo. Víme, že informace nepocházely ze Slavie. Pro klub to byla zkušenost. Ukázalo se, že tento trenér nebyl vhodným trenérem pro Slavii. Pro klub, kde se pracuje pod tlakem a pod velkým očekáváním fanoušků,“ podotkl Tvrdík.

Jednání i s dalšími kandidáty vedl generální ředitel Martin Krob. I když podrobnosti neprozradil, dva ze zahraničních trenérů mohli být žilinský Adrian Gula a trenčínský Martin Ševela. A třetí z Čechů byl Radoslav Látal.

„Pak už jsme mu řekli, aby neodmítal nabídku Gliwic,“ líčil Tvrdík.

Krob se mezitím vydal za Zdeňkem Zemanem, který od roku 1969 žije v Itálii a kde dosáhl několika významných trenérských úspěchů.

„Zdeněk Zeman měl zájem, je to legenda, mám k němu velký respekt. Vyslovil přání trénovat v Česku, kde dosud tu šanci nedostal. Ale jednání skončila dřív než začala. Zasáhla vyšší moc, víc prozrazovat nemůžeme,“ podotkl Tvrdík.

„Nikdo z trenérů, které jsme oslovili, nás neodmítl s výjimkou Luboše Kozla. To ukazuje jakou sílu a tradici Slavia má,“ zdůraznil Tvrdík, jenž je ve Slavii předsedou představenstva.

Slavia se tak zaměřila na vyvázání Šilhavého z Dukly, kam někdejší slávistický stoper z let 1990 až 1993 nastoupil letos v létě.

„Nebyla to rychlá volba, hovořili jsme s ním několik dnů. Získali jsme trenéra, kterého jsme si přáli. V české lize byl první, dvakrát třetí, postoupil do základní skupiny evropských pohárů a pak i z ní. Kdo to z českých trenérů dokázal? vyjmenovával Tvrdík.

„Jaroslav Šilhavý u nás hrál, byl kapitánem. Je to slávistický srdcař, je sešívaný, jak my říkáme. Máme tady dobré hráče, ale chybí srdce a nasazení. Souhra není na úrovni, jak by si klub našich kvalit představoval.“

Pikantní je, že Šilhavý jako asistent trenéra a později jako hlavní kouč juniorky působil čtyři a půl roku ve Spartě. U rivala byl tedy déle než ve Slavii....