Strahov chce titul. Bude Slavia jásat ve fotbalovém vyhnanství?

„Vždycky nám spadne srdce do kalhot, když jde o něco důležitého,“ zlobil se trenér František Cipro. Stadion na Strahově samozřejmě viděl i spoustu velkých slávistických triumfů, včetně prvního a zároveň posledního postupu do Ligy mistrů, nicméně porážka se Šachtarem Doněck zůstává dodnes jizvou na duši.

Stačilo ještě pár vteřin udržet remízu 0:0, aby se mohlo slavit. Ohňostroj byl připravený. Jenže útočník Vorobej trefil prodloužení a kolega Atělkin slávistický zmar dokonal. 0:2 – konec! Zpocení muži v sešívaných dresech popadali na zem a devět tisíc fanoušků zklamaně mizelo z tribun. Všichni museli sešlapat kopec, aby si mohli ve smutném zástupu vyčekat u Dlabačova tramvaj nebo pod hotelem Coubertin autobus. „Ten Strahov je jenom pro zlost,“ špačkovali.

1 kolo zbývá do konce fotbalové ligy. V sobotním finále se rozhodne o 4. místě a hlavně o mistrovi. Výkop v 17.00.

2 týmy sní o titulu. Slavia zatím vede o dva body před Plzní, která hraje doma s Brnem a touží po zlatém hattricku.

3 body rozhodnou. Vyhraje-li Slavia, je hotovo. Plzeň musí srazit Jihlavu a doufat. Se Slavií má lepší vzájemné duely.

Teď se Slavia na Strahov vrací. Nechtěně. Na jediný zápas. A v nejméně vhodnou dobu. V sobotu odpoledne tu potřebuje porazit Brno a udělat razítko na fotbalový titul, první od roku 2009. Nevyhraje-li, nabídne příležitost Plzni, která ztrácí dva body. „Nemá cenu si na nic stěžovat. Byli jsme na to připravení a popereme se s tím,“ říká vedoucí mužstva Stanislav Vlček, který zrovna na Strahově prožil nejkrásnější chvíli kariéry. Kdo by si nepamatoval, jak v srpnu před deseti lety vystřílel Ligu mistrů. Na šestý pokus se Slavia dočkala, zlomila prokletí a Strahov najednou nikomu nevadil.

K vysněnému úspěchu nad Ajaxem výrazně pomohlo i sedmnáct tisíc příznivců. Byla náramná atmosféra, ze které se ježily chlupy. Mnozí fanoušci pak přelezli ploty, přeběhli atletickou dráhu a slavili na trávníku přímo s hráči. „Já v nostalgii moc nejedu, ale na tenhle zápas nikdy nezapomenu. Nezlobil bych se, kdyby to v sobotu dopadlo jako proti Ajaxu,“ říká Vlček.

Zápas proti Ajaxu udělal větrné strahovské hůrce o něco lepší renomé. Alespoň na pár týdnů. Mohutná stavba vyrostla už v roce 1926, aby měli sokolové při svých sletech rezervu.

Jméno nese po atletovi Evženu Rošickém, kterého popravili fašisté. Fanoušci ji rádi nemají, to si řekněme na rovinu. Stadion považují za vyhnanství. Je z ruky, nabízí málo parkovacích míst, kulisy nevábné. Navíc v sobotu ani nebude plno. Kapacita 19 tisíc míst se kvůli bezpečnosti musí snížit na 12 300. Horní sektor zůstane otevřený jen na hlavní tribuně.

Slavia narychlo připravuje záchody i stánky s občerstvením, zprovozňuje se ozvučení, montují se chybějící sedačky. Bezproblémové jsou jen šatny, regenerační linky a bezvadně připravený trávník.

Zatímco do milovaného Edenu najela skupina Depeche Mode, kterou si nasmlouval bývalý vlastník arény, drolící se Strahov se stává fotbalovým azylem. Pro slávisty znovu po devíti letech. „Je to realita, se kterou nehneme. Vlastně to svým způsobem bereme jako venkovní zápas. Doma se nám v posledních zápasech moc nedařilo, venkovní sérii máme lepší,“ usmívá se Vlček.

Vzpomínáte, jak se Slavia stěhovala ze Strahova domů do Vršovic a myslela si, že je to napořád? Sezona 2007/08 vrcholila a Strahov přišel o velkolepou oslavu titulu, protože Slavia se na poslední kolo přesunula do čerstvě postaveného Edenu.

Teď se může situace opakovat, jen v opačném gardu.