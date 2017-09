O čem jsem mluvil s Bořilem? To zůstane mezi námi, řekl Václav Kadlec

Co už však útočník neprozradil, to byl pozápasový rozhovor mezi ním a slávistickým brouskem. „S Bořilem jsme si k tomu něco řekli, ale co to bylo, to zůstane mezi námi,“ řekl Václav Kadlec, který od slávistického obránce schytal dva fauly. První byl za žlutou kartu, druhý zůstal nepotrestán.

Co ještě říkali fotbalisté Sparty po prohraném derby...



...o průběhu utkání

Martin Dúbravka: Bylo to moje první derby a představoval jsem si, že na konci zápasu budeme spokojenější. Bohužel už ani jeho průběh tomu nenasvědčoval.

Michal Kadlec: Nehráli jsme dobré utkání, to si musíme říct, nevytvořili jsme si žádné šance. Ani Slavia neměla stoprocentní šanci, ale rozhodla gólem ze standardní situace.

Václav Kadlec: Když nevystřelíme na branku, tak nemůžeme vyhrát. Boj to boj, hodně se faulovalo, hra byla rozkouskovaná. Nedostali jsme se ke své kombinační hře, přizpůsobili jsme se jejich boji a v tom oni byli silnější.

VIDEO: Stramaccioni: Nemůžu po každém zápase přemýšlet o tom, co se mnou bude

...jestli bylo vítězství Slavie zasloužené

Martin Dúbravka: To se zas nedá takhle jednoduše říct. Mohlo se to zlomit jedním gólem, a kdybychom ho dali my, vyhráli bychom. Ale svoji šanci využili slávisté, a tak jsou dnes po utkání vysmátí oni.

...o neuznané brance Slavie

Martin Dúbravka: Fotbal přináší i momenty, kdy rozhodčí musí rozhodnout v jediném okamžiku. A on rozhodl, že to gól nebyl a hrálo se dál. Po zápase se může každý koukat na video a lehce se mu to hodnotí, ale to rozhodčí udělat nemohl. Já osobně jsem to neviděl. Reagoval jsem na zpětnou přihrávku a snažil jsem se zachytit střelu. Viděl jsem za sebou jen Costu, jak střihá nohami a pokračuje se ve hře. Protesty už pak byly absolutně zbytečné, protože sudí už rozhodl a hrálo se dál.

...o Bořilových zákrocích

Václav Kadlec: Při prvním faulu se mi z toho trochu motala hlava. Pak mě srazil znovu, když jsem šel sám na bránu. Rozhodčí mi pak říkal, že to byl souboj tělo na tělo, ale já jsem míč vypíchl jako první a Bořil mě srazil. Měla to být druhá žlutá karta a měl být vyloučen.

Martin Dúbravka: Sporných situací tam bylo víc, ale o tom derby je. Přináší vypjaté situace, souboje, které jsou možná až za hranicí. Dnes jsme na to nakonec červenou kartou doplatili my.

VIDEO: Výhra je i pro pana Tvrdíka k narozeninám, smál se Šilhavý

...o prvním inkasovaném gólu

Michal Kadlec: Věděli jsme, že je Slavia silná ve standardních situacích, ale nepohlídali jsme si to. Škoda to ani nedal sám, bylo to s nešťastnou tečí od Zahustelových zad. Zbytečná chyba; jsem přesvědčen, že by to jinak skončilo 0:0.

Václav Kadlec: Je strašně těžké bránit hráče, jako je Škoda.

Martin Dúbravka: Stoch to kopl výborně, takový míč se hrozně obtížně brání. Nebýt té nešťastné Ondrovy teče, asi bych to chytil, protože on to odrazil dál ode mě, přesto jsem míč konečky prstů cítil.

...o druhém gólu v nastaveném čase

Martin Dúbravka: Slavia šla do přečíslení, snažil jsem se vykrýt celou bránu a musel jsem zariskovat. Trochu jsem odkryl první tyč, abych měl šanci reagovat na případnou nahrávku, a Hušbauer toho využil. Neschovávám se za to, brankář by neměl dostat gól na bližší tyč. Byl to risk, který nevyšel.

...o atmosféře derby

Martin Dúbravka: Osobně mám zápasy s vyhecovanou atmosférou rád, takže mě motivovalo, i když jsem hrál před slávistickou severní tribunou. Nemám problém ani s tím, že často slyším zezadu nějaké nadávky. O to větší mám motivaci chytat a ukázat se.

...o situaci Sparty v lize

Michal Kadlec: Je to hodně nepříjemné, tabulka pro nás není dobrá. Máme obrovskou bodovou ztrátu, ale pořád je ještě před námi dost kol, abychom to mohli zvrátit. Musíme začít makat, vyhrávat a sbírat body.

Václav Kadlec: Bude to hodně těžké. Plzeň má o zápas méně, jestli ho vyhraje, tak už to bude o hodně bodů. Jak z toho ven? Poctivě pracovat a doufat, že se to otočí.