Slávisty los nenadchl. Ale o postup se porveme, slibuje kapitán Bílek

Místo Anglie, nebo AC Milán, který si přál kapitán Jiří Bílek, Slavia poletí za španělským Villarrealem, izraelským Maccabi Tel-Aviv a hlavně kazašskou Astanou.



„Tak sednem do letadla, doletíme tam a vysekáme je,“ pronesl s úsměvem kapitán Bílek.

Ne, takhle snadné to jistě nebude...

Villarreal patří dlouhodobě na špičku španělské ligy a jeho sílu v posledních letech poznaly jak Sparta, tak Plzeň. Pražané s ním před dvěma lety ve čtvrtfinále Evropské ligy prohráli 0:1 a 2:4. Viktoria s ním ve stejné sezoně v základní skupině padla 0:1 a remizovala 3:3.

Také izraelský Maccabi Tel-Aviv se utkal s Plzní. V roce 2015 ji vyřadil v předkole Ligy mistrů, kterou si pak sám zahrál, byť v ní zcela propadl a v šesti zápasech vstřelil jediný gól. V minulé sezoně byl v základní skupině Evropské ligy a trénuje ho Jordi Cruyff, dřív fotbalista Barcelony i Manchesteru United.

A Astana? Dlouhé cestování, specifické prostředí, umělá tráva a loni první kazašský tým v Lize mistrů.

Trenér Šilhavý tam před pěti lety lety zamířil s tehdejším českým mistrem Libercem a na stadionu v Astaně vyřadil Šachtar Karagandu, na umělce tam uspěla i česká reprezentace, která porazila Kazachstán v minulé kvalifikaci 4:2. „Vzdálenost, časový posun, to všechno nám to samozřejmě komplikuje, ale vybírat si nemůžeme,“ krčí rameny trenér Slavie.

Pro poznatky o kazašském soupeři půjde za Miroslavem Beránkem, bývalým trenérem Slavie, který působil v Astaně i u tamní reprezentace. V Izraeli zase rok chytal Přemysl Kovář, současná slávistická dvojka.

„Začneme zjišťovat informace o jednotlivých týmech a určitě nepojedeme do neznáma,“ doplnil Šilhavý.

Pro Slavii jde o neatraktivní los. Zvlášť v kontextu čtvrtečního výběru v Lize mistrů, kde její přemožitel z play-off APOEL Nikósie dostal do jedné skupiny Real Madrid, Borussii Dortmund a Tottenham. „V první chvíli by to byla radost, kdyby sem takové týmy přijely. Ale až by se ty zápasy blížily, tak úplně nevím...“ narážel Šilhavý na ohromnou sílu možných protivníků.

Jenže to už je teď passé. Na Ligu mistrů se budou slávisté dívat jenom v televizi, zatímco v Evropské lize chtějí zůstat až do jara. „Pro diváky a pro českou fotbalovou veřejnost to určitě atraktivní soupeři nejsou. Ale určitě mají kvalitu, jsou silní,“ pokračoval Šilhavý.

„Villarreal je extratřída, Astana kazašský mistr, plno cizinců, jiné podnebí... To samé Izrael, kde bude velké vedro. Jsou to nepříjemní soupeři, ale my jsme také silní a o postup se porveme,“ slíbil slávistický kapitán.

Do Evropské ligy vstoupí Slavia ve čtvrtek 14. září, poslední duel ve skupině odehraje 7. prosince. Přesný rozpis zápasů bude teprve upřesněn.