Generálka na jedničku. Slavia dala francouzskému Nice čtyři góly

Slavia v generálce zářila zejména ve druhém poločase, v němž soupeři z francouzské ligy nasázela čtyři góly.

„Naše hra šla nahoru, byl tam znát progres, což mi udělalo radost. Navíc jsme byli velmi produktivní,“ pochvaloval si trenér Jaroslav Šilhavý.

Dva góly dali červenobílí brzy po pauze. Nejprve se z penalty po ruce Lussamby prosadil Škoda, vzápětí uklidil slávistický kapitán do brány míč i po přesné přihrávce Micka van Burena.

Stadion Eden, ve kterém se sešlo 12 138 fanoušků, v tu chvíli bouřil jako při soutěžním zápase. „Gól“ si fanoušci červenobílých ve Vršovicích zakřičeli po pětašedesáti dnech.

Výbornou návštěvu na přípravném utkání neohrozila ani sobotní zpráva, že hvězda soupeře Mario Balotelli do Edenu nepřijede. Slávisty to neodradilo, naopak se těšili třeba na Dannyho, portugalského fotbalistu, kterého na vlastním stadionu viděli v dresu Slavie poprvé.

A právě on byl zejména v prvním poločase ze všech nejkativnější. Z pravé strany zálohy se často stahoval doprostřed hřiště, chtěl míč, rozdával ho. Sám připravil dvě největší slávistické gólovky první půle - nejprve pro Škodu, jehož hlavičku vyškrábl gólman Walter Benitez, následně pro Frydrycha, který zblízka bránu netrefil.

Domácí tou dobou už naháněli ztrátu, kterou proti třetímu týmu francouzské ligy nabrali po osmi minutách. Defenziva selhala při bránění standardní situace - na centr kapitána Seriho si naběhl Olivier Bascagli a hlavou míč poslal do sítě. Nehlídal ho nikdo.

„Něčeho podobného se musíme vyvarovat, tohle se nám v těch dalších stávat nesmí,“ uvědomuje si Šilhavý, slávistický trenér.

Hráči Nice v prvním poločase v Praze ukazovali, že jsou silní na míči. Při některých kombinacích ale s rozehrávkou dlouho otáleli, čímž nabízeli slávistům nebezpečné protiútoky. To ve druhém poločase, do kterého domácí perfektně vstoupili, už se Francouzi spíš jen bránili.

V závěru navrch ještě dvakrát inkasovali. Mick van Buren, který se loni v lize ani jednou netrefil, korunoval svůj výborný výkon dvěma góly. První po přečíslení, kdy mu přihrál Ngadeu, druhý po secvičeném signálu a asistenci od Bořila.

Příští úterý čeká Slavii vstup do kvalifikace o Ligu mistrů. Ve třetím předkole narazí buď na BATE Borisov, nebo na Alaškert Jerevan. „Víme, že to bude boj. Dnešní výsledek je sice skvělý, ale nešlo o body, o postup,y pořád to byla jen příprava. V pohárech to bude boj,“ dodal Šilhavý.