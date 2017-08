Vzpomínka ožila aneb jak se před deseti lety rodili hrdinové Slavie

Přišel jen na záskok. Víceméně si vyčekat konec kariéry. Copak mohl v téměř sedmatřiceti letech žádat víc? „Říkal jsem si, že pokud dostanu šanci na pět šest zápasů, bude to tak akorát. Nedával jsem si vůbec žádné cíle,“ vzpomínal brankář Martin Vaniak.

Nakonec se z toho zrodil překrásný příběh, na který se dodnes vzpomíná.

Přehled z Ligy mistrů Předkola: prokletí slávistů 1996 – NE! Grasshopers. Ostuda 0:5 v Curychu a hotovo.

2000 – NE! Šachtar Doněck. Hořké prodloužení na Strahově.

2001 – NE! Panathinaikos. Dvě porážky, naděje žila jen chvíli.

2003 – NE! Vigo. Doma nesmazali ztrátu 0:3, byť hráli statečně.

2005 – NE! Anderlecht. Špatná odveta a trapas s vykradenou šatnou.

2007 – ANO! Ajax. Poprvé a zatím naposledy. Krásné bitvy.

2008 – NE! Fiorentina. Ustrašený výkon a zasloužený neúspěch.

2009 – NE! Tiraspol. Fiasko v odvetě s gólem v 90. minutě.

2017 – ? APOEL, strašný úvod zápasu a prohra , odveta je za týden.

Mrštný veterán vychytal pro Slavii historický postup do Ligy mistrů. Díky penaltovému rozstřelu proti Žilině. Díky heroickému výkonu proti Ajaxu.

„Takový zázrak se stává jednou dvakrát za život,“ odtuší Vaniak.

Vzpomínky ožívají, protože je to právě deset let.

A protože Slavia znovu vstoupila do boje o milionářskou šanci.

Na horkém Kypru v úterý rozehrála závěrečné předkolo.

Pokud by Vaniakovi nástupci dokázali postoupit do hlavní fáze, což je jejich velký sen, byla by to velká událost pro celý český fotbal.

Jako tehdy.

Těžko se ty dva příběhy dají srovnávat. Teď je Slavia nabitá, díky bohatému čínskému majiteli si mohla pořídit elitní české zboží i drahé a zkušené pomocníky z ciziny. Hraje na krásném stadionu v Edenu, obhajuje titul, nepochybuje o sobě.

Na jaře 2007 se mistrem nestala, skončila druhá za Spartou. Měla nucený azyl na Strahově, řešila finanční problémy, a dokonce jí úředníci zastavili přestupy. Když dluhy splatila, začal trenér Jarolím tvořit tým za pochodu. Z ciziny se vrátil šťastný muž Šmicer, přišli Šenkeřík, Tavares, Brabec, Volešák, Belaid, Dřížďal...

„Zpětně to skutečně vypadá jako pohádka. Všechno si osudově sedlo,“ říká tehdejší mluvčí Ondřej Zlámal, který o úspěchu napsal knihu.

Jak to tak bývá, i tahle pohádka měla zápletky.

Na letním turnaji v Čelákovicích si gólman Vorel zranil koleno, takže přišlo vhod náhradní řešení s Vaniakem.

Zlatá sestava proti Ajaxu Slavia z 29. srpna 2007

Vaniak – Krajčík, Suchý, Brabec, Dřížďal – Šmicer (13. Ivana, 80. Necid), Švec, Tavares, Kalivoda (76. Volešák), Janda – Vlček.

V současném kádru Slavie je kromě vedoucího mužstva Stanislava Vlčka ještě jeden pamětník: Dušan Švento o zápasy s Ajaxem přišel kvůli zranění kolena.



Před odvetou se Žilinou, konkrétně při posledním nacvičování penalt, mladičký útočník Necid dvakrát napálil tyč, přesto se po prodloužení suverénně přihlásil do rozstřelu. Ty nervy, ta panika. Co kdyby v páté sérii nedal? Balon zase drcl do tyče, ale tentokrát se odrazil do sítě. Skvěle hrající Žilina, kterou vedl Pavel Vrba, zaplakala. Šestou sérii pokazil stoper Vomáčka, pozdější slávista.

„Obrovskou zásluhu na úspěchu měl trenér Jarolím, kterému se podařilo výborně sladit tým, a srdcař Vláďa Šmicer, který uvolnil náladu a díky svému nadhledu a zkušenostem vyřešil veškerý mediální zájem,“ líčí Zlámal.

A pak se objevili hrdinové, kteří rozhodli na hřišti.

Výjimečné zápasy uprostřed zálohy odehrál jakýsi Mickäel Tavares z francouzského Tours. Střelce Ajaxu vymazal brankář Vaniak, o tom už řeč byla: „Až budu jako důchodce sedět v houpacím křesle, pustím si kazetu a budu ten příběh vyprávět vnoučatům.“

V prvním zápase chytil Huntelaarovi penaltu, při odvetě se předvedl jako mistr reflexu znovu. Překonal ho pouze Luis Suárez, dnes eso Barcelony a jeden z nejspolehlivějších střelců planety.

Jenže Slavia měla Stanislava Vlčka, který při odvetě skóroval dvakrát. „Životní výkon jsem si schoval pro nejdůležitější zápas,“ usmívá se ještě dnes.

Jeho starší dcera se chystala do třetí třídy, teď se připravuje na maturitu – a Vlček je ve Slavii pořád, už ne jako útočník, zato v roli vedoucího týmu. O Ajaxu vypráví spíš z donucení, ale někdy se hodí udělat výjimku. Před osudovým večerem zahodil spoustu šancí. Dvakrát běžel sám na brankáře v Žilině, při lize v Jablonci také. Až s Ajaxem odšpuntoval gejzír radosti.

Slavia to dokázala.

Poprvé a naposledy.

Konečně vyřešila svůj nekonečný komplex a po postupu do Ligy mistrů vydělala 110 milionů korun. Letos může dostat skoro čtyřikrát tolik, jen musí za týden dohnat vážnou ztrátu s Nikósií.