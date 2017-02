Bylo by alibistické se o titul nepoprat, myslí si žolík Mešanovič

Pro pražský klub tak byl ideálním žolíkem, který po příchodu z lavičky dokázal rozhodnout třeba i derby na Spartě. „První půlka sezony pro mě byla určitě dobrá,“ pochvaluje si Mešanovič. „Ale i v zimní přípravě jsem se snažil makat a přesvědčit trenéry, že ve mě mohou mít důvěru. Uvidíme, jestli mě budou stavět.“

Pravdou je, že Mešanovič nemá ve Slavii jednoduchou pozici. Jasnou jedničkou sešívaných v útoku je totiž Milan Škoda, který navíc na podzim vstřelil ještě o branku víc.

„Já si myslím, že každý hráč chce nastupovat od začátku. Ale tohle je prostě rozhodnutí trenéra,“ májasno Mešanovič. „Když budu hrát, nebo i když budu sedět, budu to respektovat,“ tvrdí. „Zároveň ale budu v každém zápase iv každém tréninku chtít ukázat, že na to mám.“

Velkou konkurenci podle vlastních slov vítá. „Už když jsem sem šel, věděl jsem, že tady konkurence bude. Ale myslím si, že pomáhá všem. Každý jede na sto procent, chce se ukázat,“ tvrdí. „Tak to zkrátka ve Slavii je a musíte si s tím umět poradit.“

Motivaci prosadit se hned v úvodním jarním kole bude mít Mešanovič zvýšenou: do Edenu v sobotu totiž dorazí FC Vysočina. „V Jihlavě jsem pět let působil, určitě pro mě znamenala hodně. Pomohla mi v kariéře,“ říká Mešanovič. „Teď ji ale beru jako každého jiného soupeře. A samozřejmě: budu ji chtít porazit,“ usmívá se.

Muris Mešanovič ještě v dresu Jihlavy

Zatímco na Vysočině musel Mešanovič počítat s tlakem kvůli boji o záchranu, se Slavií se nyní bude prát o titul. „Jsme v takové pozici, že by bylo alibistické se o něj nepoprat,“ připomíná aktuální druhou příčku a těsnou ztrátu na vedoucí Plzeň. „Bojovat o titul i o záchranu je psychicky hodně náročné,“ porovnává snahu na opačných pólech tabulky. „Ale určitě se to lépe snáší, když se vyhrává. Člověk se na každý trénink těší jinak. Bojovat o titul je určitě lepší.“

Přestože z Jihlavy Mešanovič odešel už před rokem, svůj bývalý klub stále má v zorném poli. „Nevím přesně, kolik zápasů jsem viděl, ale sleduji to. Navíc si voláme s některými hráči, s Petrem Tlustým, Yanim Urdinovem nebo Augustem Batiojou. Takže přehled o tom, co se děje, mám,“ tvrdí.

Co říká na to, že Jihlava znovu bojuje jen o záchranu? „Poslední čtyři roky je to tak vždy. Tým je dobrý, ale prostě se nedaří,“ krčí rameny. „Věřím, že se zachrání i tento rok. Protože to, co pan Vaculík pro klub dělá, je obdivuhodné.“

Ani Mešanovič však neumí říct, v čem je na Vysočině hlavní potíž. „Za těch pět let, co jsem tam byl, jsem nezaregistroval jediný problém, co se týče financí nebo toho, že by klub nesplnil nějaké podmínky hráčům. Co si kdo domluvil, to každý měl,“ líčí.

„Ale asi je jedna věc, jak klub funguje uvnitř a jak to jde na hřišti. Vím, že jsme měli období, hned první rok, kdy tam byl Venca Koloušek, že jsme hráli i docela dobrý fotbal,“ vzpomíná na ročník 2012/13, kdy Jihlava těžila z nováčkovského nadšení. „Ale poslední dobou je to asi čím dál tím horší,“ dodává.