Deli ani Ngadeu nikam nejdou. Nabídka neznamená odchod, ujistil Tvrdík

O Deliho má zájem Lille, loni jedenáctý tým francouzské ligy. Pětadvacetiletý obránce původem z Pobřeží slonoviny měl nabídky z Německa a Francie už během mistrovské slávistické sezony, ale odmítl je a v klubu prodloužil smlouvu do června 2020.

Na jeho parťáka Ngadeua, vítěze Afrického poháru s Kamerunem, přišly nabídky dokonce ze tří klubů. Šestadvacetiletého defenzivního záložníka či stopera chtějí v anglické Crystal Palace z Premier League a Middlesbrough z druhé nejvyšší soutěže. Podle informací iDNES.cz situaci kolem něj sondoval také francouzský Montpellier.

„Simon i Michael mají platné smlouvy a nevidím jediný důvod pro jejich uvolnění. Nabídka na hráče neznamená jeho odchod,“ uvedl na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Slavia se v letním přestupním termínu, který pro české kluby končí 8. září, velmi činila. Mistrovský kádr doplnila deseti hráči - Miroslavem Stochem, Jakuby Jugasem a Hromadou, Janem Laštůvkou, Halilem Altintopem, Dannym a ukrajinským duem Ruslanem Rotaň, Eduard Sobol. Přišli rovněž mladíci Matěj Chaluš s Danielem Trubačem. Poslední jmenovaný odešel obratem na hostování do Teplic.

Mezi nejzásadnější odchody patří přestupy Antonína Baráka (Udinese), Jiřího Pavlenky (Brémy) a Michaela Lüftnera, jenž po půl roce v červenobílém dresu odešel do FC Kodaň. Nepočítá se s Ginem van Kesselem, který se stěhoval do třetí anglické ligy, hostuje v Oxfordu United. Kvůli hernímu vytížení Slavia do jiných klubů zapůjčila také Stanislava Tecla (Jablonec) nebo Zdeňka Linharta (Olomouc).