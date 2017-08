První góly za Slavii. Cítil jsem se nádherně, líčil Van Buren

Sprintoval, bojoval, dřel, nevypustil jediný souboj. A dvakrát skóroval. Byl to parádní výkon od útočníka, který na hrotu skvěle zastoupil nemocného kapitána Milana Škodu.

Po utkání mezi skalními fanoušky na proslulé Tribuně Sever řídil děkovačku. Ačkoli česky téměř neumí, zvládl to dobře.

„Potichu mi to jeden kluk předříkával a já to opakoval. Textu rozumím málo, musím se to pořádně naučit. Ta řeč je prostě těžká,“ líčil nizozemský útočník se smíchem. Před třemi dny mu bylo pětadvacet, takže krásný dárek si nadělil...

Trenér Šilhavý o Van Burenovi „Mick hrál velmi dobře a za tu svou práci byl odměněn. Jsme jen rádi, že ty góly dal. Na zápas byl jediným útočníkem, neměli jsme ho kým nahradit, protože Milan Škoda a Muris Mešanovič nejsou fit. Mick zvládl celý zápas, odvedl kus práce. Když jdete do zápasu s jediným útočníkem, máte obavy. Utkání má vývoj, někdy tam potřebujete dát druhého, jindy ho potřebujete vyměnit. Dnes byli hráči tak odhodlaní, že bychom to dali dohromady, i kdyby šel na hrot kdokoli. V předchozích zápasech jsme ho dávali na kraj zálohy a viděli jste sami, že mu to tam šlo. Je to silový rychlostní hráč. A ani na hrotu se neztratí.“

Ve Slavii je rok, ale dosud gól nedal. I proto, že v minulé sezoně téměř nenastupoval. To se změnilo s novým ročníkem, hraje pravidelně, teď dokonce v útoku, což mu sedí evidentně ze všeho nejvíc.

„Co bude drahé? Nerozumím,“ divil se. „Jo už chápu, jako že za góly zaplatím? Musím se zeptat kapitána, asi bude spokojený,“ prohodil s úsměvem.

V prvním poločase si dvakrát našel místo ve vápně a po centrech z levé strany přesně zakončil. „Perfektní přihrávky od spoluhráčů,“ pochvaloval si.

Když šel do druhé půle, myslel na hattrick. „Když dáte dva góly za poločas, tak je to samozřejmě logické. Nevadí, že se mi to nepovedlo. Góly jsme dali i tak. A pro mě jsou dvě branky super.“

Slavia šla proti Mladé Boleslavi čtyři dny po vyřazení z play-off Ligy mistrů. V týdnu ji ovládlo zklamání. V české soutěži si všechno vynahradila. „Dobře jsme zareagovali, odehráli jsme výborný zápas.“

Zvlášť Van Buren. Slavia v předchozích třech duelech neskórovala včetně pohárových duelů s Nikósií. Až Van Buren střeleckou mizérii protrhl. „Když dáte rychle gól, mužstvu to pomůže. Tak je to vždycky.“