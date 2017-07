Když trefil tyč, zuřil. Měli jsme z toho zápasu vyždímat víc, mrzelo Škodu

Mohl jich dát víc, stejně jako celá Slavia.

Jen v prvním poločase po proměněné penaltě střílel Škoda dvakrát do brankáře, ve druhém poločase hlavou trefil tyč. „O tom mi ani nemluvte,“ kroutil hlavou slávistický kapitán.

Je výhra o jeden gól málo?

Asi jo. Ale před zápasem bychom to určitě brali. My si říkali: hlavně ať vyhrajem, ať nedostanem gól. To jsme sice splnili, ale všichni cítíme, že z toho zápasu jsme měli vyždímat víc. Ale pocity zůstávají pozitivní.

Co takový výsledek znamená do odvety?

Že nám nikdo nedá nic zadarmo. Samozřejmě, kdybychom uhráli dneska lepší výsledek, všechno by bylo snazší, takhle pojedem do Běloruska s tím, že si to tam sami musíme uhrát.

Zápas rozhodla penalta, po které následovala i červená karta. Podle vás zaslouženě?

Penalta byla jasná. A jestli to byla červená? To nevím, já to nechci komentovat.

Penaltu jste nicméně proměnil suverénně. Věděl jste, kam ji kopnete?Věděl. Penalty poslední dobou proměňuju, takže jsem na ní šel. Věřil jsem si.

Když jste ale ve druhém poločase hlavičkoval do tyče, nesl jste to těžce.

Cítil jsem, že ten druhý gól potřebujeme, měli jsme nějaké šance, které jsme neproměnili, a já pořád věřil, že ještě jedna přijde, že dám gól. Ale skončilo to na tyčce... No fakt jsem zuřil.

Touha po druhém gólu pak možná přecházela až v křeč. Neměli jste místo dlouhých nákopů trpělivěji kombinovat?

Párkrát jsme to tam zbytečně nepřesně nakopli, ale bylo vážně těžké se tam prokombinovat. Oni byli zalezlí a nám nějaké dlouhé balony bohužel nevyšly.

U rozhodčího jste na začátku druhého poločasu reklamovali ještě jeden podezřelý incident. Měl pískat druhou penaltu po ruce soupeře?

Podle mě byla jasná. Centr do vápna trefil soupeře do ruky, ale rozhodčí už asi neměl odvahu písknout druhou penaltu.



Celkově to byl fyzicky náročný zápas, plný soubojů.

V jednom z nich mi roztrhli pásku, to jsem byl naštvaný. Celkově ty standardky byly bráněné hodně na krev, ale to je v takových zápasech běžné.

Není zrádné, že před odvetou moc nevíte, co od soupeře čekat směrem dopředu? Celý zápas Borisov jen bránil.

Možná trochu ano. Kdyby hráli v plném počtu, tak by asi i víc útočili a my bychom měli víc prostoru. Z tohoto pohledu nás v odvetě čeká úplně jiný zápas.