Šilhavý: Šance na postup byla velká, vypadli jsme po dobrých výkonech

Slavia ve středeční odvetě play-off hrála s týmem APOEL Nikósie 0:0, po porážce 0:2 v prvním zápase tak mezi elitu kontinentu postupuje kyperský šampion. Slavii čeká jen Evropská liga.

„Myslím si, že kromě deseti dvaceti minut na Kypru jsme byli lepším týmem. Ale bohužel těch prvních deset minut prvního zápasu, kdy jsme dostali dva góly, nás stálo postup,“ řekl Šilhavý.

Nebolí vyřazení o to víc, když jste soupeře přehrávali?

Nechtěl bych ze soupeře dělat nějaké chudáky. APOEL má hodně kvalitní mužstvo i hráče. Ale je pravda, že jsme díky titulu byli v mistrovské části a o to nás vyřazení mrzí víc.

Proč to nevyšlo?

Chtěli jsme začít tlakem, pokusit se dát co nejdřív gól. První se podařilo, druhé ne. Ale hráče musím pochválit, odvedli velký výkon. Jen ta produktivita nás zlobí. Soupeř hrál zkušeně, takticky, po faulech natahoval čas. Šance jsme si vytvořili, ale opět jsme je neproměnili. Věřím tomu, že kdybychom dali gól, diváci by se chytili ještě víc. Čekali na to, potřeboval takové povzbuzení, aby nás hnali víc. Kdybychom dali aspoň jeden gól, soupeř by znervózněl a věřím, že bychom zápas zdramatizovali.

Nechyběla vám větší přímočarost, zrychlení hry, jednoduchost?

Nesmíme zapomínat, že APOEL každým rokem hraje o Ligu mistrů. Sebemenší chybu uměli využít, podržet míč, jít do brejku. Naše strategie byla hrát hodně dopředu, dlouhé přihrávky. Když se soupeř zatáhne, tak je složité tam projít přímočaře. Když jdete do plné obrany, musíte udělat přípravnou fázi. Snad jen, kdyby to někdo vzal a obešel pět hráčů.

Jak vám plány narušila nemoc Škody a poločasové zranění Stocha?

Narušila. Milan přišel ráno, že se necítí dobře, že má virózu. Věřili jsme, že se dá do večera dohromady. Zkusil to na rozcvičce, ale nešlo to. Odjel domů. Van Buren, který šel místo něj, odvedl velmi dobrý výkon, pracoval, bojoval, ale chyběl mu gól.

A Stoch?

Podvrtnul si kotník, snad to nebude nic vážného.

Danny, který hrál po zranění, nepřesvědčil. Čekal jste od něj víc?

Bylo na něm vidět, že měl výpadek. Zranění kolene ho omezovalo. Chtěl do zápasu jít, říkal, že se cítí dobře. Kdyby byl úplně fit, tak asi předvedl lepší výkon. A možná tu první šanci, to byla tutovka, by proměnil.

Budete z vyřazení vyvozovat nějaké důsledky? Přece jen střelecká mizérie trvá už osm zápasů, čtyři v lize, čtyři v předkole Ligy mistrů.

Prostě jsme vypadli po dobrých výkonech. Ale produktivita nás stála postup. Život jde dál. V neděli máme Boleslav, pak je dva týdny pauza a věřím, že se tým stabilizuje, hráči se uzdraví a začneme góly dávat.

Pořád platí, že chcete přivést útočníka?

Pracuje se na tom, věřím, že přijde. Měl by to být typologicky podobný Milanu Škodovi.