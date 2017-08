Jak se Eden mění na Ligu mistrů. Slavia na prahu k evropské elitě

Už od neděle, pár hodin od slávistické ligové remízy na Bohemians (0:0), se Eden připravuje na odvetu play-off Ligy mistrů.

Poslední zápas kvalifikace, poslední krok ke stovkám milionů korun. Na prahu dveří, za nimiž už čeká fotbalová elita planety. Slavia, nebo APOEL Nikósie? Jen jeden z nich bude šťastný.

Slávisté před týdnem na Kypru nabrali dvougólové manko, takže k postupu ve středeční domácí odvetě potřebují vyhrát o tři branky. Pokud duel skončí 2:0, prodlužuje se.

Slavia - APOEL Nikósie středa 20.45, první zápas 0:2 Rozhodčí: Milorad Mažič - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič (všichni Srbsko)

Předpokládané sestavy, Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny, Hušbauer, Rotaň, Stoch - Škoda.

APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais, Vinícius - Efrem, Ebecilio, Aloneftis - De Camargo.

„Není to skóre, které nejde dohnat,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý.

K dispozici má už portugalského záložníka Dannyho, který v úvodním utkání chyběl kvůli zranění. Zdravotní stav dalšího důležitého hráče Simona Deliho není stoprocentní, stoper zatím trénuje individuálně. Hrát nemůže levý obránce Eduard Sobol, který není na soupisce pro předkola. „U Simona je malá jiskřička, spíš nevěříme,“ poznamenal kouč na úterní tiskové konferenci.

Pro Slavii to bude speciální zápas. Když hrála Ligu mistrů naposled, bylo to na podzim 2007 ještě na Strahově. Po přesunu do Edenu dvakrát nezvládla třetí předkolo - v létě 2008 proti Fiorentině a o rok později proti Šeriffu Tiraspol.

Tenkrát v srpnu 2009 se kvalifikace poprvé hrála na čtyři předkola. To poslední, čili do play-off už má režim jako skupinová fáze.

Do svátečního se Eden oblékal před šesti lety, kdy o Ligu mistrů úspěšně bojovala Plzeň, která tehdy ještě nemohla hrát na svém nevyhovujícím stadionu.

Od neděli najeli pracovníci UEFA znovu. Nesmí být vidět partneři Slavie, ale jen ti Ligy mistrů, proto se mění všechny reklamní plochy kolem hřiště i uvnitř stadionu. Zakrýt se musí i poutače amerického řetězce rychlého občerstvení, který má restauraci z venkovní strany areálu a je v něm vchod pro novináře.

„Pro naše lidi, kteří se starají o stadion, to není nic nového,“ připomněl slávistický mluvčí Michal Býček evropský Superpohár mezi Bayernem a Chelsea v srpnu 2013 a šampionát do 21 let na jaře 2015. I tenkrát si UEFA z marketingového pohledu dělala všechno sama.

I proto je jen účast v play-off štědře odměněna. Vítěz dostane 2 miliony eur a dalších 12,7 milionů eur je bonus za účast v základní fázi, v přepočtu je to 389 milionů korun.

Poražený z play-off obdrží bolestné 3 miliony eur a půjde do základní skupiny Evropské ligy, za což dostane dalších 2,6 milionů. V přepočtu je to celkem přibližně 148 milionů korun.

O zápas je mimořádný zájem, v úterý dopoledne klub dal do prodeje zbylých 300 vstupenek z nevyzvednutých rezervací. V hlediště bude necelých devatenáct tisíc diváků, což je snížená kapacita pro evropské poháry.

„Stadion se otevře v 18.45, žádáme fanoušky, aby příchod nenechávali na poslední chvíli a nestrávili úvodní minuty zápasu ve frontě před turnikety,“ zdůraznil slávistický mluvčí.