Plzeň a Slavia: jízda po dálnici, nebo po okresce. Rozdíl je 137 milionů

Plzeň a Slavia, jejich osud Co si zajistí- - v případě postupu přes FCSB resp. Borisov účast v play-off Ligy mistrů.

v případě následného vyřazení UEFA vyplatí 3 miliony eur a tým jde do základní části Evropské ligy, k tomu má bonus 2,6 milionů eur, celkem 5,6 milionů eur, v přepočtu 148 milionů korun.

V případě následného postupu získá odměnu 14,7 milionů eur (389 milionů korun). - v případě vyřazení s FCSB resp. Borisovem účast v play-off Evropské ligy a boj o postup do základní skupiny.

za vyřazení z předkola Ligy mistrů je bolestné 420 tisíc eur, dál lze vydělat 2,6 milionů eur za postup do Evropské ligy. Rozdíl mezi postupem a vyřazením v 3. předkole Ligy mistrů je v první chvíli závratných 137 milionů korun.