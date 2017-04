S některými hráči si musíme důrazně pohovořit, řekl trenér Plzně

Plzeň je po prohře na Spartě druhá, přeskočila ji Slavia. Do konce soutěže zbývá pět kol.

„Nehodnotí se mi to lehce, ztratili jsme body, které potřebujeme v boji o titul,“ řekl Bečka, pro kterého to v roli hlavního trenéra Plzně byla první porážka ve třetím utkání.

Co šlágr rozhodlo?

Začátek z naší strany nebyl špatný, měli jsme vyloženou šanci. Kdybychom ji proměnili, tak se to zápas asi vyvíjel jinak. Pak jsme vlastní nedůsledností pomohli Spartě, aby se zvedla. I když jsme se po půli zlepšili, už to nestačilo

Bojujete o titul, Sparta už jen o třetí příčku a předčila vás v chuti zápas vyhrát. Čím si to vysvětlujete?

Zarputilost, bojovnost, chuť vyhrát, to by mělo patřit k normálním věcem. To bychom ani neměli řešit, ale nebylo to tak. Musíme si to rozebrat a s některými hráči si důrazně pohovořit.

S kterými? Bude mezi nimi i Krmenčík, který v úvodu vaši jedinou šanci neproměnil?

Nechám si pro sebe, s kým vším si musím promluvit. A že nedal šanci? Neudělal to schválně, chtěl dát gól. Sice to možná utkání ovlivnilo, ale takové momenty fotbal přináší.

Máte vysvětlení pro váš výkon v následujících minutách?

Když jsme nedali šanci, znervózněli jsme, začali jsme víc řešit rozhodčího. Před zápasem jsme říkali, že vyhraje klidnější a zodpovědnější mužstvo. Tím jsme na Spartě my nebyli.

Je současná Plzeň nejslabší od éry Pavla Vrby?

Proč myslíte? Jsme druzí, na prvního máme dva body a je pět kol do konce. Rozhodně neskládáme zbraně.

Vyčítáte si, že jste nasadil ne zcela zdravého stopera Hubníka či záložníka Kovaříka, kterému se vůbec nedařilo a v poločase jste ho stáhli?

To ne, prostě jsme se tak rozhodli. Je pozdě něčeho litovat. Neříkám, že Hubník odehrál skvělé utkání, ale nezklamal nás. S Kovaříkem jsme nebyli spokojení, ale nejen s ním. Z naší strany první půle nebyla vůbec dobrá.

Proč do hry nešel Ivanschitz?

Musím se přiznat, že jsme o jeho nasazení nepřemýšleli. Chtěli jsme hlavně zlepšit hru po stranách, což se s příchodem Kopice s Pilařem povedlo. Ale už se zápas nepodařilo zkorigovat.

Byl návrat Pilaře po dvou letech pro Plzeň tím nejpozitivnějším?

Souhlasím, hlavně vzhledem k tomu, jak to dopadlo. Je pozitivní, že je zase zpátky.