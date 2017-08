Skënderbeu - Boleslav 0:0, hosté hájí těsný náskok bez zraněného Chramosty

ON-LINE: Skënderbeu - Boleslav Utkání sledujeme minutu po minutě.

Boleslav vykročila za postupem do 4. předkola Evropské ligy, v němž chyběla deset let, domácím vítězstvím 2:1. Proti albánskému Skënderbeu se trefili Chramosta a Jánoš, první jmenovaný ale kvůli zranění do odvety nezasáhne.

Pokud Boleslav v odvetě neprohraje, postoupí. Porážka 0:1 ji vyřadí, výsledek 1:2 pošle zápas do prodloužení. Výsledky 2:3, 3:4 apod. by jí k postupu stačily.

Už ve 2. předkole Boleslav vyřadila irský Shamrock Rovers, který porazila doma i venku.