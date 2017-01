Simulanti, my si na vás posvítíme. V Anglii je chtějí trestat zpětně

Anglie má dost simulování v Premier league a vedení tamní asociace podniká aktivní kroky, jak jeden z největších nešvarů ve fotbale vymýtit.

Exkluzivní informaci přinesl v úterý deník The Times.

Anglie se inspiruje ve skotské lize, kde už simulanty zpětně trestají. Pravidlo říká, že kdokoli získá pro svůj tým významnou výhodu díky oklamání rozhodčího, bude mít zastavenou činnost na dvě utkání.

Aby úprava řádů prošla i v Anglii, musí souhlasit všechny zúčastněné strany. To znamená asociace profesionálních fotbalistů, trenérů a vedení soutěží.

Podle The Times jsou změně šéfové nakloněni. Dosud se v Anglii zpětně trestá násilné chování či brutální fauly.

„Myslím si, že po zavedení pravidla bychom simulování vymýtili do šesti měsíců,“ říká kouč Dyche.

V posledních týdnech se řešilo simulování Roberta Snodgrasse z Hullu a Dele Alliho z Tottenhamu. Snodgrass, který upadl bez kontaktu s protihráčem v utkání proti Crystal Palace, se za své chování omluvil. Alli simuloval v duelu se Swansea.

„Zašlo to příliš daleko. Je to směšné a my chceme, aby se naše hra stala uznávanou,“ řekl kouč Burnley.

„Fotbal hraje i můj syn a můžu vás ujistit, že simulují už i děti. To přece nechceme. Když učitelka odhalí, jak vaše dítě podvádí při písemce, tak co mu asi řeknete? Ale pokud to udělá při fotbale, tak mu rodiče řeknou, že byl chytřejší než protihráč.“

Zatím není jasné, jestli by se simulování trestalo podobně jako ve Skotsku okamžitým zastavením činnosti.

V Česku začali simulování zpětně trestat v roce 2009, disciplinární komise dávala hříšníkům pokuty. Výjimkou byl boleslavský Chramosta, který měl zastavenou činnost na jedno utkání a k tomu musel zaplatit dvacet tisíc. Pokuty se obvykle pohybovaly od deseti do čtyřiceti tisíc.

V poslední době se však simulování téměř vůbec netrestá, komise namítá, že nebude suplovat činnost rozhodčích, kteří nad simulanty přivírají oči.

Jenže i Mezinárodní fotbalová federace FIFA začala tlačit na to, aby rozhodnutí sudích byla přesná a správná. Někdejší výtečný útočník Marco van Basten, který pracuje pro technickou komisi FIFA, naznačil, že zájmem FIFA je zvýšit poctivost.

Začíná se testovat videorozhodčí a údajně se uvažuje zavedení tzv. rugby- style řízení. Například, že s rozhodčím může mluvit jen kapitán.